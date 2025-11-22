Рекламодателям

Пространство для подростков в ТЦ Новосибирска создадут при федеральной поддержке

  • 22/11/2025, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Пространство для подростков в ТЦ Новосибирска создадут при федеральной поддержке
В регионе обкатают новый формат системной поддержки несовершеннолетних

В ТЦ «Континент» появится современный подростковый центр — место, где ребята смогут найти себя, а не бесцельно просиживать часами на фуд-кортах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

По ее словам, в создании этого пространства поможет федеральный центр поможет нам в создании этого пространства.

— Создадим систему маршрутизации помощи для подростков, попавших в конфликт с законом — от первого предупреждения до реабилитации. Станем системно привлекать бизнес к задачам семьесбережения, профилактики социального сиротства, социализации подростков, — отметила Болтенко.

Сотрудники подростковых центров войдут в состав комиссий по делам несовершеннолетних для личного сопровождения трудных подростков. Это станет федеральным пилотным проектом – одним из первых в России.

— Сейчас все наши действия должны быть направлены на профилактику социального сиротства. Нельзя работать только с подростком — нужно выстроить мосты к родителям, а также к детям, кто остался без попечения! Персональная ответственность каждого специалиста, который работает с детьми, — вот ключ к успеху! — отметил федеральный эксперт — советник Уполномоченного при Президенте РФ, руководителя Федерального подросткового центра, Алексей Петров.

Напомним, в ТЦ региона решено создавать  открытые пространства для подростков, где они смогут «заняться полезным делом, самореализоваться или просто провести время в спокойной обстановке, где нет взрослых и контроля, где можно выговориться и получить поддержку». К созданию этой территории планируется привлечь самих подростков.

Ранее редакция сообщала о том, что трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр

Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области.

