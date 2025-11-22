Пространство для подростков в ТЦ Новосибирска создадут при федеральной поддержке

В ТЦ «Континент» появится современный подростковый центр — место, где ребята смогут найти себя, а не бесцельно просиживать часами на фуд-кортах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.
По ее словам, в создании этого пространства поможет федеральный центр поможет нам в создании этого пространства.
— Создадим систему маршрутизации помощи для подростков, попавших в конфликт с законом — от первого предупреждения до реабилитации. Станем системно привлекать бизнес к задачам семьесбережения, профилактики социального сиротства, социализации подростков, — отметила Болтенко.
Сотрудники подростковых центров войдут в состав комиссий по делам несовершеннолетних для личного сопровождения трудных подростков. Это станет федеральным пилотным проектом – одним из первых в России.
— Сейчас все наши действия должны быть направлены на профилактику социального сиротства. Нельзя работать только с подростком — нужно выстроить мосты к родителям, а также к детям, кто остался без попечения! Персональная ответственность каждого специалиста, который работает с детьми, — вот ключ к успеху! — отметил федеральный эксперт — советник Уполномоченного при Президенте РФ, руководителя Федерального подросткового центра, Алексей Петров.
Напомним, в ТЦ региона решено создавать открытые пространства для подростков, где они смогут «заняться полезным делом, самореализоваться или просто провести время в спокойной обстановке, где нет взрослых и контроля, где можно выговориться и получить поддержку». К созданию этой территории планируется привлечь самих подростков.
Ранее редакция сообщала о том, что трудных подростков Новосибирской области включат в федеральный реестр.
Фото предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru