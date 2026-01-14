Торговые центры Новосибирска сосредоточились на оптимизации

Минимальное движение

Рынок торговых центров в Новосибирске характеризуется крайне сдержанными темпами нового строительства, пояснила в ответ на запрос Infopro54 Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF GROUP. По ее словам, за последние четыре года в городе были введены всего два объекта микрорайонного формата:

в 2023 году — Grani. GBA (общая площадь здания) — 12,5 тысячи кв. м., GLA (арендопригодная площадь) — 5 тысяч кв. м;

в 2022 году — «Фламинго». GBA — 6 тысяч кв. м, GLA — 5 тысяч кв. м.

В целом по России в 2025 году, по данным NF GROUP, объем ввода торговых центров в региональных городах сократился на 71%. За год в регионах открылись всего семь новых торговых центров с суммарной арендопригодной площадью 94,3 тысячи кв. м.

При этом на районные (63,6 тысячи кв. м) и микрорайонные (3,2 тысячи кв. м) форматы пришелся 71% всех открытий. Окружной формат был представлен только в Кемерове — ТЦ «Гранд-Сити» (GLA ― 27,5 тысячи кв. м).

Курс на реконцепцию

Эксперт отметила, что в 2026 году в Новосибирске ожидается открытие только одного микрорайонного ТЦ ― «Ритейл парк» (GBA — 6 тысяч кв. м, GLA — 4,8 тысячи кв. м).

— Отсутствие планов по запуску крупных ТЦ указывает на то, что девелоперы и инвесторы сфокусированы на оптимизации и реконцепции существующих объектов, — комментирует Евгения Хакбердиева.

Она напомнила, что в 2024 году ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» сменил название на KLP и переориентировался с торговли товарами для дома на универсальный ТЦ с фудхоллом.

В 2025 году о ребрендинге объявили ТЦ «Аура» и ТРЦ «Галерея-Новосибирск». MALLTECH, которая управляет ТЦ, сообщала о трансформации «Ауры» из классического торгового центра в многофункциональное городское пространство.

— Жители и гости города могут в ТЦ не только совершать покупки, но и посещать культурные мероприятия, наслаждаться уникальными гастрономическими концепциями, проводить семейные праздники, — говорилось в июльском пресс-релизе компании.

Концепция «многофункционального городского пространства» была разработана московским агентством Tuman Studio.

В июле на официальной странице ТРЦ «Галерея-Новосибирск» также появилась информация о том, что из классического торгового центра объект планируют преобразовать в многофункциональное городское пространство.

Коррекция на уровне погрешности

— Новосибирск, являясь третьим по величине городом в России, показывает обеспеченность торговыми площадями (370 кв. м на 1000 человек) ниже средней по городам-миллионникам (488 кв. м на 1000 человек). При этом рынок демонстрирует минимальную коррекцию (-0,1% год к году), оставаясь стабильным на фоне более заметного снижения показателя в Красноярске (-0,5%) и Екатеринбурге (-0,8%), — констатирует Евгения Хакбердиева.

Для сравнения, в Омске обеспеченность торговыми площадями этого формата составляет 462 кв. м на человека, в Красноярске — 341 кв. м.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговых центрах Новосибирска планируют создавать пространства для тусовок подростков.