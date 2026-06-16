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Власть

Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Автор: Юлия Данилова

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Центризбирком объявил об официальном старте избирательной кампании

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

— С 16 июня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента дан старт избирательной кампании, — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова через пресс-службу.

Напомним, в Новосибирской области сформированы четыре одномандатных округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский. В целом по России в Госдуму будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

Депутатами Госдумы восьмого созыва от региона являются Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Ранее редакция сообщала о том, что ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области. Действующие депутаты набрали больше всех голосов. В политику также планирует вернуться депутат от КПРФ Вера Ганзя, в регионе за мандаты будут бороться трое кандидатов. О планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов

Фото редакции Infopro54, автор — Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : президент Госдума выборы

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Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

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Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Автор: Артем Рязанов

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение главам районов привести в порядок все остановки общественного транспорта к празднованию Дня города. До этого события остаётся всего десять дней.

— Коллеги, главы, прошу обратить внимание на состояние остановочных павильонов. После весеннего периода я ставил задачу привести их в нормативное состояние. Сам езжу по городу — к большому сожалению, не везде это удалось. Попрошу ещё раз отмыть все остановочные павильоны. Срок — до Дня города, — заметил мэр во время еженедельного совещания.

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Квартира-общежитие: почему взлом «Госуслуг» превратил жильё россиянки в адрес для 57 незнакомцев

Никого из них она в жизни не видела. Все они оказались прописанными через её личный кабинет на портале «Госуслуг», который был взломан удалённо — предположительно из Ингушетии. Женщина меняла пароли, блокировала доступ и даже сменила паспорт, но количество «жильцов» продолжало расти. Коммунальные службы выставили ей счёт на 50 тысяч рублей. Часть фиктивно зарегистрированных уже обратилась в уральское отделение Пенсионного фонда, чтобы оформить пособия на 85 детей. Полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла установить личности «прописанных» и оценить материальный ущерб. Лишь после вмешательства депутата Госдумы Александра Сидякина, направившего запрос в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако сама пострадавшая до сих пор не может выселить незваных «гостей».

Этот случай — не единичный курьёз, а симптом системной проблемы, которая бьёт по самым уязвимым гражданам и обнажает глубокие изъяны в цифровой инфраструктуре государства.

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Новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

В Центральный районный суд Новосибирска поступил коллективный иск фермеров, проживающих в населенных пунктах, в которых в январе - марте 2026 года был установлен карантин с включением населенных пунктов в зоны эпизоотического очага заразной, опасной болезни животных, и проведено изъятие животных. Ответчиками выступают губернатор Андрей Травников и правительство Новосибирской области. В качестве заинтересованного лица — управление ветеринарии региона. Документ выложил в своем телеграм-канале активист Роман Малоземов.

Истцы считают, что распоряжения о карантине и об изъятии животных были изданы в нарушение ветеринарного законодательства РФ, а меры, указанные в них, неправомерны.

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Всех посчитают: киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

С января 2026 года регионам даны полномочия принимать нормативные акты, о включении нестационарных торговых объектов (НТО), размещённых на земельных участках, находящихся в частной собственности, в схему НТО. Об этом на комиссии по развитию предпринимательства, потребительского рынка и наружной рекламы горсовета сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

— Сейчас у нас отсутствуют механизмы для упорядочивания размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на землях, находящихся в частной собственности. Это ограничивает полномочия органов местного самоуправления по надлежащему контролю за размещением таких объектов, — добавил чиновник.

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Улица Ленина в центре Новосибирска на неделю станет пешеходной из-за Дня города

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска опубликовала проект постановления об ограничении движения транспорта в период подготовки и празднования Дня города в 2026 году. Документ размещен на официальном сайте городской администрации.

Согласно проекту, с 23 июня по 1 июля центральная улица Ленина будет полностью закрыта для автомобилей, автобусов и средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Движение перекроют на участке от площади Ленина до улицы Советской.

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