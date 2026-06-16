Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

— С 16 июня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению выборов депутатов Госдумы девятого созыва; указом президента дан старт избирательной кампании, — сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова через пресс-службу.

Напомним, в Новосибирской области сформированы четыре одномандатных округа: Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский. В целом по России в Госдуму будут избраны 450 депутатов: 225 в одномандатных избирательных округах и 225 по федеральному избирательному округу.

Депутатами Госдумы восьмого созыва от региона являются Александр Аксёненко («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Игорь Антропенко («Единая Россия»), Александр Жуков («Единая Россия»), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Олег Иванинский («Единая Россия»), Александр Терентьев («Справедливая Россия» — патриоты за правду»), Дмитрий Савельев («Единая Россия») и Ренат Сулейманов (КПРФ).

Ранее редакция сообщала о том, что ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области. Действующие депутаты набрали больше всех голосов. В политику также планирует вернуться депутат от КПРФ Вера Ганзя, в регионе за мандаты будут бороться трое кандидатов. О планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов.