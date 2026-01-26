Поиск здесь...
«Кто работать будет?»: в Новосибирске предлагают на час увеличить пребывание детей в детсадах

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Многие сотрудники дошкольных учреждений города уже работают по 12 часов

Работу ясельных групп и детсадов в России нужно продлить до 20:00. Об этом на минувшей неделе заявил президент России Владимир Путин. По его словам, это необходимо для того, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

В Минпросвещения России сегодня пояснили, что режим работы детсадов может корректироваться с учетом занятости родителей. Этот вопрос рассматривается на уровне региона, органов МСУ и самого детского сада.

— В настоящее время 91,9% всех воспитанников посещают группы полного дня, которые работают, как правило, с 8:00 до 19:00. По данным Росстата на 1 января 2025 года, в целом по стране функционировали 7 667 групп кратковременного пребывания (до 5 часов) для 89 342 воспитанников, 26 385 групп сокращенного дня (8–10 часов) для 400 155 детей, 273 162 группы полного дня (10,5–12 часов) для 5 865 759 ребят, 718 групп продленного дня (13–14 часов) для 14 954 воспитанников и 1 131 группа круглосуточного пребывания для 15 055 детей, — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, группы круглосуточного пребывания положительно зарекомендовали себя в Тульской, Волгоградской, Московской и Кемеровской областях, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Стоит отметить, что в Новосибирской области группы круглосуточного пребывания детей ранее были в ведомственных детсадах. Например, в прикрепленных к железной дороге.

— У нас в группе были семьи, где оба родителя работают на РЖД посменно. Бывали ситуации, когда папа-машинист уезжал по маршруту, а мама уходила в ночь либо работала проводником и тоже уезжала. Дети оставались с ночевкой, да не на один день, — рассказывает жительница Новосибирска Екатерина.

По ее словам, и дети, и родители воспринимали это нормально.

В других детсадах Новосибирска тоже периодически проводят такие эксперименты.

— Несколько лет назад был период, когда муж не вылезал из командировок, а у меня график работы сместился по московскому времени. Из офиса я приезжала около 11 часов вечера. Поговорила с заведующей детским садом. В то время сторожами подрабатывали воспитатели, и мы официально оформили вечернюю смену. Я доплачивала в бухгалтерию, и люди присматривали за детьми. Насколько я видела, еще несколько родителей потом тоже оставляли детей в вечернюю смену. Спустя полгода у меня нужда в «продленке» отпала, что с ней было дальше — не знаю, — поделилась Юлия.

Воспитательница одного из детсадов Новосибирска Ольга рассказала редакции Infopro54, что сейчас вопрос о продлении рабочего дня до 20:00, а также введение круглосуточного режима работы обсуждаются.

— Нас заведующая собирала и поставила в известность о том, что это возможно. Лично я не понимаю, как это можно будет реализовать практически. В нашем детсаду воспитателей не хватает. Многие работают в две смены, нянечки — одна на две-три группы. Я прихожу на работу к 7:00, а ухожу после 19:00. При этом нам нужно вести различные проекты, готовить отчеты, которые во время работы сделать просто невозможно, так как нужно заниматься детьми. То есть оформлять документы приходится вечерами, — рассказывает Ольга.

По ее словам, из-за нехватки персонала в садиках продолжают работать трудовые мигранты, которых берут помощниками воспитателей, формально обходя региональный закон.

— Но по факту они тоже не работают, так как прыгают из декрета в декрет. Поэтому нагрузка не тех, кто реально работает, не снижается, — констатирует собеседница редакции.

Кроме того, она сомневается, что родители будут готовы оплачивать дополнительные часы пребывания детей в дошкольных учреждениях.

— В этом году средняя цена за детсад поднялась выше 4 тысяч рублей, и мы постоянно сталкиваемся с жалобами на это возмущенных родителей, — поясняет Ольга.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске сокращается количество детей, падает наполняемость детских садов, а часть дошкольных учреждений передается под школы. При этом сами детсады начинают конкурировать друг с другом для привлечения родителей и детей, чтобы не попасть под сокращение. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

