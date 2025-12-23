Жители дома с аварийной крышей из Новосибирска обратились к президенту России

Жители пятиэтажного дома № 7 на улице Рубиновой в новосибирском Академгородке обратились с жалобой на ежегодные потопы, которые начинаются с наступлением зимы. Они утверждают, что проблема кроется в аварийной крыше, которую признали таковой ещё в 2018 году.

Люди поясняют, что грязная вода проникает в квартиры через натяжные потолки и осветительные приборы. При включении верхнего света проводка трещит из-за влаги. С наступлением морозов слышен грохот от разрывающихся межпанельных швов. Власти и УК не реагируют на обращения. Местная жительница рассказывает, что ранее обращалась по этому вопросу и в мэрию, и в прокуратуру Советского района. По её словам, история борьбы за ремонт крыши тянется с 2018 года.

— За весь период снегопадов в этом году крышу почистили только сегодня. У некоторых жителей потекли углы, все в панике, проводка трещит, — пояснила сибирячка изданию Om1 Новосибирск.

Обследование показало, что крыша дома в плохом состоянии.

— Мы также каждый год обращаемся к президенту РФ, и ежегодно нам звонят из Министерства ЖКХ и энергетики с рекомендациями за свой счёт нанять техническую комиссию для уменьшения срока капитального ремонта. Но такая комиссия стоит от 100 тысяч руб. У нас в доме 90 квартир, и не все хотят отдавать дополнительные деньги, т.к. многие жители — пенсионеры и инвалиды. Взамен новогодней ёлки на Новый год мы ставим 20-литровое ведро под воду из потолка в течение нескольких лет, — дополнила женщина.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы недовольны частыми досмотрами в автобусах до Кемерова.