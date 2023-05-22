На территории Коченевского района произошло смертельное ДТП

На трассе Р-254 «Иртыш» в Коченёвском районе столкнулись седан Audi 80 и грузовик Renault Premium. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

— Около 06 часов 40 минут на территории Коченевского района Новосибирской области водитель Audi 80, двигаясь по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в сторону Омска, на 1370 км автодороги, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault Premium, ­– говорится в сообщении пресс-службы.

В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля, о состоянии водителя фуры в пресс-службе ведомства не сообщили. Проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что за 255 человек погибли в ДТП на дорогах Новосибирской области. Всего в прошлом году произошло 2175 аварий. В них травмы различной степени тяжести получили 2723 человека. Количество происшествий по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%, количество раненных – на 29%. Смертность на дороге уменьшилась на 1,9%.

Также сообщалось о том, что в Новосибирской области выросло количество аварий с участием пьяных водителей. Инспекторам удалось поймать около 10 тысяч нетрезвых новосибирцев.

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