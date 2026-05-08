Рейсы из Новосибирска в южные города России переносятся

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines переносят и отменяют рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России, сообщили перевозчики.

Минтранс РФ ранее сообщил о временной приостановке работы 13 аэропортов на юге страны после того, как украинский дрон врезался в здание филиала организации, управляющей полетами, в Ростове-на-Дону.

— Отменены рейсы 8 мая из Москвы и Новосибирска по направлению в Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи. Это также относится к рейсам в обратном направлении, — говорится в сообщении S7.

Для пассажиров, планирующих отменить свои перелёты по указанным маршрутам на 9, 10 и 11 мая, предоставляется возможность полного возврата средств уже сейчас, независимо от дальнейших изменений в расписании, говорится в сообщении авиакомпаний.

Если рейс аннулирован, у пассажиров есть два варианта:

оформить полный возврат стоимости билета;

обменять его на другой, при условии наличия свободных мест.

Авиакомпании советуют пассажирам проверять статус рейса перед поездкой в аэропорт. Это можно сделать на сайтах авиакомпаний в разделах «Онлайн-табло». Если рейс отменен, лучше не приезжать в аэропорт.

