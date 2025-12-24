Из Новосибирска запустят прямой рейс в Сиань

С марта 2026 года авиакомпания S7, базирующаяся в Новосибирске, начнет выполнять регулярные рейсы в Сиань (Китай). Аэропорт Сианя — один из крупнейших транспортных узлов в центральном Китае. Он служит пересадкой для путешествий в Японию и Южную Корею. Сиань — значимый культурный центр Китая, где сосредоточено множество исторических памятников, включая знаменитую Терракотовую армию.

Напомним, с сентября для въезда в Китай россиянам не нужна виза. По данным Сибирского таможенного управления, с 15 сентября по 10 ноября из Сибири в КНР вылетело более 200 авиарейсов. Это на 16% больше, чем годом ранее. Из Новосибирска было организовано 66 рейсов. Сибирские туристы ездили в такие города Китая как Санья, Харбин, Пекин, Манчжурия и Шанхай.

В 2025 году азиатские страны стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область планирует создать в Китае сеть шоу-румов.