Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Подведены итоги зимних поездок жителей Новосибирска. Всего путешественники побывали в 76 странах, — это на семь локаций больше, чем зимой прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал декабрь, когда было сделано 38% всех зимних бронирований.

Куда летали за рубеж

Как отмечает Авиасейлс, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно.

Средняя длительность зарубежных поездок составила 11 дней. В Таиланде, Вьетнаме, Индии и Азербайджане туристы отдыхали в среднем две недели и дольше.

Куда летали по России

Самым популярным направлением зимой внутри страны стала Москва — на неё пришлось 41% всех внутренних перелётов. В топ-6 также вошли Санкт-Петербург (15%), Сочи (10%), Екатеринбург (2%), Минеральные Воды (2%), Калининград (2%) и Иркутск (2%).

Наибольший рост перелётов по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Сочи (+50%), Екатеринбурге (+27%) и Калининграде (+12%).

В среднем россияне отдыхали в городах пять дней. Самые длительные отпуска бронировали во Владивостоке и Минеральных Водах — по восемь дней.

Где отдыхали всей семьёй

В России с детьми путешествуют редко — всего в 7% случаев. Среди популярных направлений для семейного отдыха выделяются Нижневартовск (14%), Сочи (12%) и Калининград (10%).

За границу с детьми летают чаще — такие поездки составляют 11% от всех бронирований. Чаще всего семьи отправляются в ОАЭ (20% всех перелётов туда), Таиланд (19%), Армению (16%), Вьетнам (13%) и Китай (13%).

Ранее редакция сообщала о том, что перелёты из Новосибирска в теплые зарубежные страны подешевели.