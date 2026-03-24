Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

В Новосибирской области третий год подряд фиксируется снижение числа поддельных денежных знаков. За 2025 год специалисты банков региона обнаружили 52 фальшивые банкноты, что меньше, чем в 2024 году (56) и предыдущем, 2023-м (67). Также уменьшилась сумма нанесённого ущерба: в 2024 году она составила 216 тысяч рублей, в 2023-м — 225 тысяч, а в прошлом году — 159 тысяч. Об этом информирует пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

— Мы связываем уменьшение количества подделок с множеством факторов. Это и увеличение доли БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, и усиление технического оснащения банков и торговых точек. Поддерживает тенденцию и периодическое обновление Банком России комплекса защитных признаков банкнот с использованием всё более новых, инновационных способов защиты, — сообщила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Изменения в дизайне банкнот происходили в 2001, 2004 и 2010 годах. С 2022 года началась масштабная модернизация всего ряда банкнот Банка России. Первым шагом стала банкнота номиналом 100 рублей. В 2023 году обновили банкноту 5000 рублей, а в конце 2025 года — банкноту 1000 рублей.

В 2025 году чаще всего подделывали крупные денежные номиналы. Среди них было обнаружено 28 фальшивых пятитысячных купюр, 18 тысячерублёвых, четыре сторублёвые и две купюры номиналом в пятьсот рублей.

В Новосибирской области сотрудники полиции предупреждают: если вы подозреваете, что у вас в руках может быть фальшивая купюра, обязательно проверьте её тщательно. Если же ваши подозрения подтвердятся, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Ни в коем случае не пытайтесь использовать поддельные деньги.

В 2025 году в Сибирском федеральном округе в целом обнаружили 222 фальшивые банкноты на общую сумму 698 тысяч рублей. Год назад, в 2024 году, было выявлено 283 поддельные купюры на один миллион рублей, а в 2023-м — 342 фальшивки на 1,2 миллиона.

