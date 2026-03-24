Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В регионе третий год подряд уменьшается число поддельных банкнот

В Новосибирской области третий год подряд фиксируется снижение числа поддельных денежных знаков. За 2025 год специалисты банков региона обнаружили 52 фальшивые банкноты, что меньше, чем в 2024 году (56) и предыдущем, 2023-м (67). Также уменьшилась сумма нанесённого ущерба: в 2024 году она составила 216 тысяч рублей, в 2023-м — 225 тысяч, а в прошлом году — 159 тысяч. Об этом информирует пресс-служба Сибирского главного управления Банка России.

— Мы связываем уменьшение количества подделок с множеством факторов. Это и увеличение доли БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, и усиление технического оснащения банков и торговых точек. Поддерживает тенденцию и периодическое обновление Банком России комплекса защитных признаков банкнот с использованием всё более новых, инновационных способов защиты, — сообщила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

Изменения в дизайне банкнот происходили в 2001, 2004 и 2010 годах. С 2022 года началась масштабная модернизация всего ряда банкнот Банка России. Первым шагом стала банкнота номиналом 100 рублей. В 2023 году обновили банкноту 5000 рублей, а в конце 2025 года — банкноту 1000 рублей.

В 2025 году чаще всего подделывали крупные денежные номиналы. Среди них было обнаружено 28 фальшивых пятитысячных купюр, 18 тысячерублёвых, четыре сторублёвые и две купюры номиналом в пятьсот рублей.

В Новосибирской области сотрудники полиции предупреждают: если вы подозреваете, что у вас в руках может быть фальшивая купюра, обязательно проверьте её тщательно. Если же ваши подозрения подтвердятся, немедленно обратитесь в правоохранительные органы. Ни в коем случае не пытайтесь использовать поддельные деньги.

В 2025 году в Сибирском федеральном округе в целом обнаружили 222 фальшивые банкноты на общую сумму 698 тысяч рублей. Год назад, в 2024 году, было выявлено 283 поддельные купюры на один миллион рублей, а в 2023-м — 342 фальшивки на 1,2 миллиона.

Ранее редакция сообщала о том, что вскоре в Новосибирск появится новая купюра номиналом 1000 рублей.

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля в Новосибирске, как и по всей России, начинается прием заявлений в первые классы. В этом учебном году ожидается сохранить количество будущих первоклассников на уровне прошлого года — порядка 20 тысяч детей. Спрос на места в школах остается высоким.

Как доложил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, всего в областном центре функционирует 210 общеобразовательных школ.

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Автор: Артем Рязанов

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь освободится 24 марта после завершения срока по уголовному делу о мошенничестве при строительстве метрополитена в Красноярске. Помимо этого, ему предстоит погасить задолженности по двум исполнительным листам на сумму около 940 миллионов рублей.

— У нашего доверителя подходит к концу срок наказания, назначенный ему судом. Таким образом, он отбыл наказание, как говорится, от звонка до звонка, — сообщил Вячеслав Макаров, адвокат Митволя, агентству ТАСС.

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске уже через неделю будет демонтирована неоновая вывеска «При запахе газа в квартире звонить 04», установленная на доме № 7 по улице Блюхера. В доме будут проводить капитальный ремонт крыши. 23 марта предприниматель Любим Любаев, который по собственной инициативе восстанавливает в городе старые неоновые вывески, встретился со строителями.

О ремонте крыши и планах по демонтажу самой большой новосибирской неоновой вывески стало известно в конце прошлой недели. Городские СМИ поторопились сообщить, что бизнесмен, восстановивший вывески «Косметический кабинет» и «Весна», возьмется за сохранение и неона с улицы Блюхера. Он же подчеркивает, что ему будет жаль, если эта старая вывеска исчезнет, и он хотел бы ее сохранить. Но пока нет таких решений.

Россельхознадзор направил деньги новосибирскому монастырю, где изъяли скот

Автор: Мария Гарифуллина

Россельхознадзор сообщил об оказании материальной поддержки монастырю, который находится в Ордынском районе Новосибирской области. Пожертвование связано с изъятием скота, которое проводится из-за пастереллеза в карантинных зонах региона.

— Россельхознадзор направил пожертвования в адрес православной религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь во имя Архистратига Божия Михаила села Козиха Новосибирской области Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». Добровольное пожертвование совершено в качестве материальной помощи для покрытия убытков в связи с последствиями необходимых мероприятий, принимаемых региональной властью, по предотвращению дальнейшего распространения пастереллеза среди животных, — говорится в сообщении ведомства.

Антикоррупционный календарь разработали студенты новосибирского вуза

Студенты Института искусств НГПУ выпустили серию календарей на антикоррупционную тематику. Идея этой работы принадлежит выпускнику НГПУ, военному комиссару Новосибирского района, города Оби и Кольцово подполковнику Сергею Устинову.

В работу включились студенты 4 курса ИИ во главе с профессором кафедры дизайна и художественного образования Ольгой Панченко. Их усилиями были выполнены календари на 2026 и 2027 годы. Каждая страница календарей — это взгляд одного из студентов на сложную проблему, решение которой зависит от совместных усилий государства и общества.

Более 400 новосибирских семей обманули застройщики ИЖС

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области выявили более 400 семей, которые решили построить частный дом и пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Об этом сообщили депутат регионального парламента Анна Терешкова. По стране количество «замерших» строек превысило 13 тысяч.

Она отметила, что в Госдуме обсуждаются меры, направленные на помощь пострадавшим: например, запрет банкам на повышение ипотечной ставки или требование досрочного возврата кредита в связи с задержками строительства, меры поддержки, включающие компенсацию расходов и субсидии на погашение части долга. Но процесс принятия окончательного решения задерживается.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

