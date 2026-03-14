Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

За два месяца 2026 года новосибирцы сняли в банкоматах и кассах банков почти 152 миллиарда рублей налички. Причем в феврале эта сумма увеличилась до 82,3 млрд (в январе 69,4 млрд).

Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, интерес к наличным средствам в регионе падает. Так за два месяца 2024 года жители региона сняли почти 180 млрд (из них 98 в феврале), за два месяца 2025 — около 170 млрд (87,3 млрд). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

В целом за 2024 год объем снятой наличности в регионе достиг 1263,6 млрд рублей. За 2025 год этот показатель снизился до 1171,5 млрд.

— Основная тенденция последних лет — постепенное снижение спроса на наличные деньги. Это связано с ростом популярности безналичных расчетов. Вместе с тем, Банк России не планирует отказываться от наличных: они остаются востребованы населением и бизнесом, — сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Напомним, в начале марта в России предложили ввести блокировку операций по выдаче налички в отделениях и кассах банков. По аналогии с ограничениями в банкоматах. С таким предложением на Уральском форуме кибербезопасности в финансах выступил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов, а также представители Т-Банка и «Сбера». Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком».

При этом в январе 2026 года на рынке региона сформировался спрос на наличные среди бизнеса. Предприниматели признавались, что уходят от безнала из-за роста налогов.

Новосибирцы, которые часто летают в центральные регионы России, также отмечают, что предпочитают брать с собой наличку, чтобы не остаться без денег при перебоях со связью.

