Центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест

Арбитражный суд Новосибирской области наложил обеспечительные меры на недостроенный спортивный комплекс в центре города. Иск подан региональным департаментом имущества и земельных отношений к строительной компании «Спорт-Инвест».

Судебный акт от 8 июня 2026 года запретил ответчику распоряжаться объектом незавершенного строительства площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Компании теперь нельзя продавать долгострой, передавать права на него третьим лицам, вносить в уставный капитал или отдавать в залог. Соответствующие ограничения направлены в Управление Росреестра по Новосибирской области, которому предписано приостановить регистрационные действия в отношении спорного имущества.

Инициатором судебного разбирательства выступил департамент имущества и земельных отношений региона. Исковые требования направлены на изъятие у ООО «Спорт-Инвест» недостроя на улице Воинской путем продажи здания с публичных торгов. Третьими лицами по делу выступают прокуратура Новосибирской области и региональное управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В материалах суда указано, что по проекту на земельном участке 54:35:071115:6 рядом со стадионом СКА должен был появиться центр экстремальных видов спорта с аэротрубой, искусственной волной для серфинга, скалодромом и батутным залом. В 2018 году застройщику выдали разрешение на возведение объекта, а в апреле 2026 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска продлило действие этого документа до апреля 2028 года.

Ожидаемый объем инвестиций превышал 500 миллионов рублей. Однако на текущий момент готовность конструкций оценивается лишь в 16%, а сроки ввода объекта в эксплуатацию давно нарушены.

В своем ходатайстве о наложении запретов истец настаивал, что непринятие мер может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем.

— Заявленная обеспечительная мера связана с предметом иска и соразмерна ему, — говорится в определении суда.

Очередное заседание по существу иска об изъятии недостроя состоится в конце первой декады июля.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Спорт-Инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Уставный капитал компании — 40 тысяч рублей. С сентября 2024 года единственным участником общества является Ольга Гребенюк, супруга известного в городе предпринимателя Тимура Саттарова. Согласно финансовым отчетам, чистый убыток компании за 2025 год составил 2,1 млн рублей (в 2024 году убыток превышал 12,7 млн рублей). Юридическое лицо находится под управлением компании «ТЗСГД» и принадлежит Ольге Гребенюк. Конечными владельцами «ТЗСГД» указаны Ольга Гребенюк и Надира Саттарова.

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