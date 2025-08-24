Кроссовки вне закона: в Новосибирске рассматривают иск о признании спортивной обуви контрафактом

В Новосибирске суд рассматривает иск прокурора из соседнего Барнаула о признании свыше 1800 пар кроссовок контрафактными. Владельцем столь огромного количества спортивной обуви является житель сибирской столицы

В его арсенале: 105 пар «Reebok», 748 пар «Nike», 569 пар «Adidas», 73 пары «Colambia», 72 пары «New Balans», 121 пара «Convers» и 137 пар «Puma». Бизнесмен настаивает, что вся обувь известных спортивных брендов из его запасов является оригинальной.

— 28 августа 2025 года Заельцовский районный суд продолжит рассматривать иск прокурора Индустриального района Барнаула к жителю города Новосибирска о признании контрафактной продукцией движимого имущества, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Она уточнила, что надзорный орган действует в интересах государства в лице межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. После признания продукции контрафактной истец требует все 1825 пар спортивной обуви обратить в доход государства.

