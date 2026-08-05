Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

— Заявленная обеспечительная мера связана с предметом иска и соразмерна ему, — указано в определении суда.

Сам проект, напомним, изначально предполагал создание современного центра с аэротрубой, искусственной волной для серфинга, скалодромом и батутным залом. Ожидаемый объем инвестиций превышал 500 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день строительная готовность объекта, по официальным данным, составляет лишь 16%.

Очередное заседание по делу об изъятии, которое было отложено для попытки мирного урегулирования, состоится 9 сентября. Будут ли власти объединять два иска или они пойдут отдельными производствами — станет ясно после того, как суд рассмотрит новое заявление департамента.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Спорт-Инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Уставный капитал компании — 40 тысяч рублей. С сентября 2024 года единственным учредителем общества является Ольга Гребенюк, супруга известного в городе предпринимателя Тимура Саттарова. Согласно финансовым отчетам, чистый убыток компании за 2025 год составил 2,1 млн рублей (в 2024 году убыток превышал 12,7 млн рублей). Юридическое лицо находится под управлением компании «ТЗСГД» и принадлежит Ольге Гребенюк. Конечными владельцами «ТЗСГД» указаны Ольга Гребенюк и Надира Саттарова.

Ранее редакция сообщала, что недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги.