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Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

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Речь идёт о долгострое в Октябрьском районе, строительство которого ведётся с 2018 года

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

— Заявленная обеспечительная мера связана с предметом иска и соразмерна ему, — указано в определении суда.

Сам проект, напомним, изначально предполагал создание современного центра с аэротрубой, искусственной волной для серфинга, скалодромом и батутным залом. Ожидаемый объем инвестиций превышал 500 миллионов рублей. Однако на сегодняшний день строительная готовность объекта, по официальным данным, составляет лишь 16%.

Очередное заседание по делу об изъятии, которое было отложено для попытки мирного урегулирования, состоится 9 сентября. Будут ли власти объединять два иска или они пойдут отдельными производствами — станет ясно после того, как суд рассмотрит новое заявление департамента.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Спорт-Инвест» зарегистрировано в Новосибирске в 2013 году. Уставный капитал компании — 40 тысяч рублей. С сентября 2024 года единственным учредителем общества является Ольга Гребенюк, супруга известного в городе предпринимателя Тимура Саттарова. Согласно финансовым отчетам, чистый убыток компании за 2025 год составил 2,1 млн рублей (в 2024 году убыток превышал 12,7 млн рублей). Юридическое лицо находится под управлением компании «ТЗСГД» и принадлежит Ольге Гребенюк. Конечными владельцами «ТЗСГД» указаны Ольга Гребенюк и Надира Саттарова.

Ранее редакция сообщала, что недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : судебный иск долгострой военный городок

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Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

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Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

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Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

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Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Автор: Юлия Данилова

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах  торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

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Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

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Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

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Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

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