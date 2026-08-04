Ребенку с диагнозом энцефалопатия развития требуется дорогостоящее лечение

Когда Павлику Трофимову исполнился год, он уже говорил отдельные слоги, но заветного слова «мама» так и не прозвучало. Потом родители стали замечать, что ребенок ходит на цыпочках, не откликается на имя, не реагирует на просьбы, словно и не слышит нас вовсе. После обследования врачи выявили у мальчика нарушение функций головного мозга.

— Мы стали регулярно ездить на лечение по ОМС и к платным специалистам за свой счет – массажистам, психологам, логопедам. Появились заметные результаты: сын начал лучше понимать и выполнять просьбы, стал спокойнее. Он проявляет интерес и подходит к детям, но так как говорить не умеет, они его не понимают, сразу возникает конфликт. Каждый день мы стараемся помочь сыну понять этот мир, научиться жить в нем, радоваться простым вещам. Мы верим, что наш мальчик начнет говорить, научится общаться и быть счастливым, рассказывает мама Павлика Ольга Трофимова.

Лечение Павлика требует индивидуальной программы специальных процедур и методик.

— У Павлика энцефалопатия развития с нарушением речи и навыков коммуникации. Он нуждается в комплексной программе лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятий, направленных на развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми, социализацию, активизацию речевых функций, формирование бытовых навыков, — говорит Ольга Толопило, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 228 401 рубль. Семья Павлика не может собрать такую сумму самостоятельно и просит о помощи.

— Мы с мужем не в силах оплатить терапию, пожалуйста, помогите! — просит Ольга.

Помочь Павлику можно по ссылке.