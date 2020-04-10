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Ждать ли проверок после «карантинной» господдержки?

  • 10/04/2020, 11:48
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Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России»), Наталья Пинигина отмечает, что при получении некоторых мер поддержки предпринимателям придется отчитаться о целевом использовании средств.

— Наталья Алексеевна, можете оценить план первоочередных мероприятий по поддержке экономики, который утвержден в Новосибирской области? Насколько он соответствует предложениям, которые выдвигались от бизнеса?

— Набор достаточно обширный, особенно с учетом федеральных мер поддержки. В то же время мы надеемся, что он будет дополнен за счет предложений, подаваемых объединениями предпринимателей региона. В частности, речь идет о предложении реготделения «Опоры России»: снизить УСН с 6% до 1% на систему «доходы», а также стимулировать арендодателей, которые пойдут на встречу арендаторам и снизят арендные ставки. На наш взгляд, в сложившейся экономической ситуации собственников недвижимости тоже необходимо поддержать, снизив налог на имущество или землю. Эти меры пока находятся на рассмотрении. Надеемся, что они будут приняты.

Бизнес попросили обосновать необходимость мер поддержки

Кроме того, в своих предложениях предприниматели говорили о предоставлении прямой финансовой поддержки компаниям определенных отраслей, которые сохраняют рабочие места. Это бы очень помогло бизнесу. Такую меру поддержал нижегородский губернатор. Кемеровский губернатор принял пониженный УСН для предприятий, работающих в сфере услуг, предоставляет льготы на субсидирование.

— Какие из принятых в Новосибирской области мер вы считаете самыми интересными?

—  Если предприятия пострадавших сфер попадают в зону ликвидации или банкротства и вынуждены увольнять сотрудников, то новый работодатель может получить субсидию за их трудоустройство. На мой взгляд, это хороший стимул для создания новых рабочих мест. Если уволенные люди сами решат заняться бизнесом, в том числе как самозанятые, то они также могут рассчитывать на субсидию для развития своего дела. Это дает возможности для выживания тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

Поставить аренду на паузу

Какие еще меры поддержки, на ваш взгляд, необходимо включить в план на уровне региона?

— Прежде всего, это корректировки, которые касаются кредитных и налоговых мер поддержки. То, что сейчас предлагается отсрочка по их оплате — неплохо. Но ту дырку, которая за время карантина образуется у бизнеса, не закрыть за 2-3 месяца. Пока будет действовать режим ограничений в отношении целой отрасли, у компаний не будет возможности зарабатывать, содержать сотрудников, платить налоги и кредиты. Более эффективной мерой поддержки в данной ситуации было бы прямое субсидирование зарплаты сотрудникам пострадавших отраслей. Вряд ли решит ситуацию и кредит под 0% годовых, который сейчас начинают предоставлять банки для выплаты зарплаты. Когда у предпринимателей появятся деньги, чтобы возвращать эти займы и исполнять текущие обязательства, никто не знает.

Бизнесу разрешили гасить отложенные из-за кризиса налоги с рассрочкой

— 8 апреля в своем обращении президент России Владимир Путин говорил о годовой отсрочке погашения долгов по налогам и кредитам, накопленным за время самоизоляции…

— Надеемся, что наша область при разработке документов будет ориентироваться именно на этот принцип, озвученный президентом. Необходима отсрочка по выплате накопившихся за кризис налогов. На год (а то и более) нужно грамотно сбалансировать платежи по текущим и отложенным обязательствам, чтобы бизнес это вытянул на фоне восстановления платежеспособного спроса. Иначе предоставлять льготу по налогам будет вообще бессмысленно. Пока мы этих документов не видели.

— Предприниматели опасаются, что претендентов на налоговые и кредитные льготы ждут серьезные проверки…

— Если предприниматель по ОКВЭД попадает в категорию получателей налоговых льгот, то они предоставляются ему автоматически. Никаких проверок со стороны налоговой быть не должно. Тем более что сейчас они запрещены — как плановые, так и внеплановые. По крайней мере, к нам в антикризисный центр «Опоры России» никаких жалоб по этой теме не поступало.

Что касается кредитных каникул, то здесь ситуация более сложная. Каждый банк у нас — государство в государстве. У них много бюрократических и административных барьеров, декларируют одно, а по факту получается другое. К банкам у предпринимателей сейчас очень много претензий. По каждому случаю нам приходится работать отдельно, находить механизм отсрочки выплаты кредита.

Доставка как поддержка, но не альтернатива

— А по арендодателям много жалоб?

— Да, но тут речь идет о нареканиях от бизнеса к бизнесу. Здесь очень тонкая грань. Если заставить арендодателя за свой счет предоставить поддержку арендатору, то он сам может оказаться на грани банкротства. Именно поэтому мы предложили власти поддержать арендодателей торговых центров, которые пойдут на встречу своим арендаторам. Они могли бы за счет снижения своих налоговых платежей снизить часть оплаты арендаторам из пострадавших отраслей. Это очень вменяемый подход. В данной ситуации задействуются все меры поддержки: и государственные, и частно-коммерческие.

— А в случае с господдержкой получателям стоит после завершения карантина опасаться проверок?

— Если речь будет идти о поддержке арендодателей в виде снижения налогов на имущество на ту сумму, на которую они снизили оплату арендаторам, то да, думаю, тут будет камеральная проверка документов. Если предприниматель будет получать прямые субсидии государства, то она тоже неизбежна. Например, если он получит компенсацию за трудоустройство работника из компании пострадавшей отрасли. Здесь следует ожидать проверки целевого использования субсидии. Но это общая тенденция. Таких проверок не нужно бояться, если у вас не стоит целью мошенничество. Если вам нужна эта мера поддержки, то идите и получайте.

С банками ситуация снова более серьезная. Если не будет прямого указания регулятора о том, как действовать в конкретной ситуации, какие документы предоставлять, то каждый будет играть по своим правилам. Это их право. С другой стороны, президент поручил Центробанку оперативно разработать новый пакет мер поддержки бизнеса. Возможно, в нем будут более четкие указания не только по зарплате и кредитным каникулам.

В любой сложной ситуации не стоит отчаиваться. Обращайтесь к нам в ЦАПП по горячей линии 8-800-444-50-74. Мы вам обязательно поможем.

Фото предоставлено героем публикации

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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