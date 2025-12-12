К вопросу о новых поездах метро Новосибирск вернется в 2027 году

Перспективы развития транспортной инфраструктуры в Новосибирске прокомментировал на итоговой годовой пресс-конференции губернатор региона Андрей Травников.

Мало денег, много эффекта

По мнению главы области, сегодня Новосибирск еще не использовал весь потенциал борьбы с пробками за счет некапиталоемких мероприятий, которые дают хороший эффект. К ним, в частности, относится регулирование светофоров.

— В 2025 году в промышленную эксплуатацию у нас запущена интеллектуальная транспортная система. Есть участки магистралей Новосибирска, где за счет перестройки режимов работы светофоров на основании данных ИТС удалось повысить пропускную способность, — пояснил Травников.

К концу 2026 года в городе планируется установить 520 детекторов для ИТС: по правому берегу — 263 и по левому — 257.

Он также рекомендовал мэрии обратить внимание на такие малозатратные мероприятия, как реконструкция отдельных перекрестков с установкой новых светофоров и обустройством поворотных сигналов, выделенных полос.

Напомним, о малобюджетных методах борьбы с пробками ранее рассказывали в мэрии Новосибирска.

Городская электричка

Губернатор констатировал, что АО «РЖД» сегодня не может себе позволить инвестиционные вложения в строительство полноценного кольца городской электрички в Новосибирске. Ранее компания планировала заняться этим проектом в 2025 году.

Однако фактически городская электричка в Новосибирской области работает уже три года — и достаточно успешно.

— Сегодня открыты две платформы: «Клюквенный» и «Пригородные просторы». Следующей будет платформа «Университетская». Кроме того, в мой адрес поступила неожиданная инициатива, которая требует рассмотрения, — создание платформы «Речкуновский разлив». Это курортная зона, — пояснил Андрей Травников.

Плюс сохраняются планы по обновлению и пополнению парка электричек. Глава региона подчеркнул, что для Новосибирской агломерации этот вид транспорта показывает самые высокие темпы прироста пассажиропотока. На станциях «Жилмассив» и «Сеятель» пассажиропоток вырос на 22%, на станции «Пригородный простор» — на 66%. Лидером по приросту — 125% — стала остановочная платформа «Промышленно-логистический парк» («3307 км»).

— Несмотря на то, что некоторые дорогие инфраструктурные проекты типа второго моста или отдельной линии Транссиба на левом берегу пока реализовать не удалось, городская электричка пользуется все большим спросом у горожан и снимает нагрузку на другие виды транспорта, — констатировал Травников.

Метрополитен

В рамках развития метрополитена в 2025 году город приступил к проектированию продления Дзержинской линии. Пока речь идет о строительстве второго тоннеля, в планах — продление ветки до новой станции.

— Если уж ожидать чего-то в развитии метрополитена, то только пока в части развития Дзержинской линии. Надо сначала научиться делать хорошо забытое старое, восстановить компетенции, в том числе со стороны заказчиков, — заявил Травников.

В конце октября на официальном ресурсе мэрии был представлен проект планировки территории для Дзержинского района. На схеме обозначены предполагаемые места размещения двух станций метрополитена. Ожидается, что станция «Гусинобродская» может быть расположена в районе пересечения улицы Доватора и Гусинобродского шоссе, а станция «Молодежная» — на пересечении шоссе с улицей Волочаевской.

При этом Андрей Травников сообщил, что программа обновления подвижного состава метрополитена будет продолжена.

— Наверное, после того как переживем 2026 год, мы эту программу продолжим. Она была рассчитана до 2030 года, мы ее начали реализовывать со значительным опережением. Соответственно, имеем возможность к ней вернуться в 2027-м, — не исключил губернатор.

Напомним, заключенный контракт предусматривает поставку в Новосибирск пять поездов метро. Все уже прибыли в город.

Скоростной трамвай

Уже несколько лет в Новосибирске обсуждается проект строительства скоростного трамвая, который позволил бы решить вопрос с доступностью новых отдаленных районов города.

— Хотелось бы построить скоростные линии в новые микрорайоны, но пока мы видим, что даже существующая сеть работает неэффективно. Это не позволяет перевозить больший объем пассажиров с необходимым комфортом, а также ухудшает экономическое положение «Горэлектротранса». Поэтому сегодня усилия будут направлены именно на это, — сообщил Андрей Травников.

Со стороны правительства Новосибирской области, несмотря на все сложности бюджета, в расходную часть заложены средства на продолжение программы по обновлению подвижного состава трамвая.

— Область будет помогать городу финансировать приобретение новых трамваев. Город пока своими силами будет стараться продолжать ремонтировать трамвайные линии, чтобы повысить их пропускную способность. Сначала нам надо привести в порядок то, что имеем. Следующим шагом будет развитие сети, — резюмировал глава региона.

Напомним, в городе уже много лет обсуждается необходимость расширения трамвайных сетей, особенно в отдаленные районы, которые стоят в пробках на вылетных улицах. Однако рассмотрение проекта по созданию скоростного городского трамвая в сторону ОбьГЭСа и Краснообска отложили до 2030 года. Работу над ним администрация города начала 10 лет назад — в 2014-м. В технико-экономическом обосновании проекта от 2014 года отмечалось, что стоимость работ оценивалась в 47,8 млрд рублей.

В конце 2024 года стоимость строительства одного километра трамвайной линии в рамках проекта по расширению трамвайной инфраструктуры до жилых массивов Родники и Снегири в Новосибирске оценили в сумму от 0,5 до 1 млрд рублей. В этой сумме не учитываются расходы на искусственные сооружения и освобождение земли, передавал ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Протяженность однопутной линии составит около 9,4 км.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость.