Новосибирский депутат предложил создать федеральную программу строительства метро

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко направил в адрес председателя правительства Михаила Мишустина письмо с просьбой рассмотреть вопрос о разработке и утверждении федеральной целевой программы строительства метрополитена. По его словам, в программу могут войти города-миллионники, в которых метро не соответствует запросу жителей, либо пока отсутствует.

Напомним, сегодня в России насчитывается 16 городов-миллионников. Метро есть в семи из них.

— Совокупная численность населения этих городов составляет четверть от общего населения страны. Однако их транспортная инфраструктура не соответствует потребностям и нагрузке, вызванной масштабами урбанизации, внутренней миграции и растущей автомобилизации, — отметил Аксененко.

Он также сообщил, что многие миллионники демонстрируют признаки критической транспортной перегрузки, что оказывает вредное влияние на экологию, деятельность экстренных служб и увеличивает время поездок граждан.

— Реализация комплексной федеральной программы строительства метрополитенов будет иметь не только транспортный, но и макроэкономический эффект. Опыт мегаполисов показывает, что метро способствует разгрузке дорожно-транспортной сети, снижению уровня загрязнения, улучшению логистики и оперативности доставки товаров и услуг. Кроме того, метростроение формирует дополнительный заказ на строительные материалы, электронику, создает рабочие места и повышает инвестиционную привлекательность городов, — заявил депутат

Он напомнил, что с 1990-го года, за исключением Казани, ни в одном городе России больше не появился метрополитен. В Новосибирске с 1979 по 1992 было введено 10 станций метро, при этом на 1000 граждан в городе в это время приходилось 60 автомобилей. С 1993 по 2025 в эксплуатацию сдано четыре станции, при росте автомобилизации до 462 машины на 1000 человек. При этом пассажиропоток в метро по итогам 2024 года вырос до 86 млн человек.

Александр Аксененко попросил Мишустина представить позицию правительства РФ по разработке федеральной программы развития метрополитена в городах-миллионниках.

Напомним, 13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гусинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске определили место для станции метро «Космическая» и еще двух станций.