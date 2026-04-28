Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Город

Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Она проходит согласование в Министерстве транспорта области

«Минскметропроект» в полном объеме завершил работу по корректировке генеральной схемы развития новосибирского метрополитена. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— В рамках заключенного контракта проведена масштабная работа. Исполнитель совместно, со специалистами из Санкт-Петербурга, проанализировал более 20 вариантов развития метро в городе, которые отражали разные стратегические подходы: от точечного насыщения центральной части города станциями до формирования полноценной кольцевой структуры, и выхода линии в перспективные, в том числе районы, включая аэропорт Толмачёво, Краснообск, Стрижи и другие развивающиеся территории левообережья, — сообщил чиновник.

В итоге был сформирован актуальный вариант, который представляет собой стратегическую модель развития метрополитена, учитывает рост города, повышение транспортной доступности ключевых районов и максимально эффективное использование уже существующей инфраструктуры.

— Откорректированная генеральная схема развития позволит не только существенно расширить охват городской территории, но и создать базу для дальнейшего устойчивого развития метрополитена, обеспечивая долгосрочный эффект экономики, мобильности и качества жизни жителей и гостей города, — заявил Кодалаев.

По его словам, сейчас схема проходит согласование в Министерстве транспорта области. Общественности она будет представлена в мае.

В первой очереди, как и планировалось, ожидается создание двух станций метро: Молодежная и Гусинобродская, а также строительство депо на Дзержинской линии.

Напомним, 13 сентября представители Мингорисполкома и мэрии Новосибирска заключили соглашение о разработке генеральной схемы развития метрополитена. Заказчиком выступит МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», а генеральным проектировщиком — ОАО «Минскметропроект». Согласно плану, предпроектную документацию создадут с октября 2025 по май 2026 года, а проектную — с 2026 по 2028 годы, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что до 2050 года в городе планируют построить 32 новые станции метро. На первом этапе Дзержинскую линию продлят до «Молодёжной» и «Гусинобродской», Ленинскую — от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной». На правом берегу от «Заельцовской» до «Родников» также построят новые станции. В этот же этап входит создание метродепо.

Второй этап — продление линии от «Берёзовой рощи» до «Камышенской».

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость второго тоннеля метро на станции «Золотая Нива» назвал мэр Новосибирска. Проект рассчитывают реализовать за три года. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Метро Новосибирска

632
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
Движение самокатов на День Победы запретят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска намерена повторить прошлогодний опыт по ограничению движения электросамокатов в местах массового пребывания граждан на День Победы. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.

Он напомнил, что в прошлом году между мэрией и тремя кикшеринговыми компаниями были заключены соглашения о взаимодействии. Их условиями предусматривается запрет по требованию мэрии заезда, парковки или эксплуатации средств индивидуальной мобильности на конкретных территориях.

Читать полностью

Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Свыше 760 жителей Новосибирской области вскоре получат новые квартиры, которые заменят их прежнее аварийное жильё. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, состоявшемся 27 апреля под председательством губернатора Андрея Травникова. В ходе мероприятия была одобрена Региональная адресная программа, направленная на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в период с 2026 по 2027 год.

По словам министра ЖКХ и энергетики области Евгения Назарова, проект постановления Правительства предусматривает утверждение указанной программы. Важной частью этой инициативы является подготовка и подача заявки в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» для получения финансовой помощи. Эти средства будут направлены на расселение 766 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 12,57 тысяч квадратных метров, в течение 2026-2027 годов.

Читать полностью

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Читать полностью

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

В региональном правительстве под председательством Андрея Травникова прошло совещание по планированию мероприятий на майские праздники. Заместитель председателя Правительства - министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин представил доклад о предстоящих событиях.

Праздничная программа начнется 1 мая с митинг-концерта в Парке культуры и отдыха «Центральный», посвященного Дню Весны и Труда.

Читать полностью

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Читать полностью

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

В аварийных домах №№ 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 на ул. Малыгина подлежат расселению 83 жилых помещения (195 человек), из них 19 находится в муниципальной собственности, 64 — в частной собственности граждан. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

— По состоянию на 24 апреля из указанных аварийных домов в отношении шести жилых помещений (23 человека) осуществлены мероприятия по переселению, — подчеркнули в муниципалитете.

Читать полностью
Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности