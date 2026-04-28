Генеральную схему развития метро Новосибирска откорректировали

«Минскметропроект» в полном объеме завершил работу по корректировке генеральной схемы развития новосибирского метрополитена. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— В рамках заключенного контракта проведена масштабная работа. Исполнитель совместно, со специалистами из Санкт-Петербурга, проанализировал более 20 вариантов развития метро в городе, которые отражали разные стратегические подходы: от точечного насыщения центральной части города станциями до формирования полноценной кольцевой структуры, и выхода линии в перспективные, в том числе районы, включая аэропорт Толмачёво, Краснообск, Стрижи и другие развивающиеся территории левообережья, — сообщил чиновник.

В итоге был сформирован актуальный вариант, который представляет собой стратегическую модель развития метрополитена, учитывает рост города, повышение транспортной доступности ключевых районов и максимально эффективное использование уже существующей инфраструктуры.

— Откорректированная генеральная схема развития позволит не только существенно расширить охват городской территории, но и создать базу для дальнейшего устойчивого развития метрополитена, обеспечивая долгосрочный эффект экономики, мобильности и качества жизни жителей и гостей города, — заявил Кодалаев.

По его словам, сейчас схема проходит согласование в Министерстве транспорта области. Общественности она будет представлена в мае.

В первой очереди, как и планировалось, ожидается создание двух станций метро: Молодежная и Гусинобродская, а также строительство депо на Дзержинской линии.

Напомним, 13 сентября представители Мингорисполкома и мэрии Новосибирска заключили соглашение о разработке генеральной схемы развития метрополитена. Заказчиком выступит МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», а генеральным проектировщиком — ОАО «Минскметропроект». Согласно плану, предпроектную документацию создадут с октября 2025 по май 2026 года, а проектную — с 2026 по 2028 годы, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что до 2050 года в городе планируют построить 32 новые станции метро. На первом этапе Дзержинскую линию продлят до «Молодёжной» и «Гусинобродской», Ленинскую — от «Площади Маркса» до «Площади Станиславского» и «Троллейной». На правом берегу от «Заельцовской» до «Родников» также построят новые станции. В этот же этап входит создание метродепо.

Второй этап — продление линии от «Берёзовой рощи» до «Камышенской».

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость второго тоннеля метро на станции «Золотая Нива» назвал мэр Новосибирска. Проект рассчитывают реализовать за три года.