В Новосибирском метро появятся защитные барьеры у входов

Мэрия Новосибирска намерена усилить защиту станций метро после ДТП на станции «Золотая Нива», когда автомобиль на высокой скорости протаранил входную группу и влетел в вестибюль подземки.

— Конструкции самих входов на станциях метрополитена изменены не будут, но будут разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров, — пояснили Om1 Новосибирск в мэрии.

Один из вариантов, которые рассматриваются городской администрацией — установка удерживающих боковых ограждений в местах, где входы в метро граничат с проезжей частью.

Напомним, вечером 22 ноября водитель Toyota Corolla выбил входные двери на станции метро и скатился по лестнице. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. После этого он скрылся с места ДТП. Позже его личность была установлена.

По факту оставления места ДТП Госавтоинспекция возбудила в отношении 20-летнего водителя административное производство. Суд назначил молодому человеку наказание в виде административного ареста на семь суток.

В мэрии проводится оценка ущерба, нанесённого имуществу метрополитена.

Вход на станцию метро «Золотая Нива» открыли для пассажиров 24 ноября.

