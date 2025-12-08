Минтранс России поддержал идею новосибирского депутата о строительстве метро

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко сообщил, что Минтранс России дал положительный отзыв на его предложение о разработке и утверждении федеральной целевой программы строительства метрополитена. Напомним, парламентарий предлагал включить в программу города-миллионники, в которых метро не соответствует запросу жителей, либо пока отсутствует. Письмо Аксененко направлял на адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина в конце октября. Он попросил премьера представить позицию правительства РФ по разработке федеральной программы развития метрополитена в городах-миллионниках.

В Минтрансе РФ напомнили, что из-за высокой капиталоемкости мероприятий по возведению метрополитена на федеральном уровне предусмотрены механизмы софинансирования расходных обязательств региона, в том числе путем реализации одного из существующих финансовых инструментов федерального софинансирования, в том числе с учетом правил предоставления Федеральным казначейством бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, а также их использования и возврата.

Положительно идею новосибирца оценили и других городах, где строительство метрополитена давно уже ожидают как жители, так и гости.

— Надеюсь, что в скором времени такие проекты действительно начнут появляться, —подчеркнул Аксененко.

Напомним, 13 сентября заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников и первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев подписали соглашение. Согласно документу, МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» станет заказчиком, а ОАО «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ» — генеральным проектировщиком. План мероприятий включает разработку предпроектной документации с октября 2025 по май 2026 года и проектной документации — с 2026 по 2028 годы, сообщала пресс-служба мэрии города.

В целом до 2050 года в городе уже запланировано строительство 32 новых станций. На первом этапе Дзержинская линия будет продлена до станций «Молодёжная и «Гусинобродская, Ленинская линия — от станции «Площадь Маркса» до новых станций — «Площадь Станиславского» и «Троллёйная», на правом берегу от станции «Заельцовская» до «Родников». В этот же этап включено строительство метродепо.

Вторым этапом является продление станции «Берёзовая роща» до станции «Камышенская».

Эксперты предлагали подумать о создании кольцевой линии.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд в метро Новосибирска подорожает сразу на восемь рублей.