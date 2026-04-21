В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Центр регионального развития объявил закупку на создание аудиогида по городу Новосибирску «Маршрут Победы». В пешеходный маршрут войдут 15 локаций, связанных с военной историей и памятью о Великой Отечественной войне.

Согласно документации закупки, в перечень объектов, выстроенных по логистике маршрута, вошли:

Дом офицеров. Музей боевой славы (Красный просп., 63, Новосибирск). Музей авиации им. А. И. Покрышкина (ул. Крылова, 24, Новосибирск). Исторический парк Россия – Моя история (ул. Василия Старощука, 24, Новосибирск). Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Красный просп., 36, Новосибирск). Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7, Новосибирск). Мемориал революции и Гражданской войны (сквер Героев Революции, Новосибирск). Мемориальная картинная галерея имени Вениамина Чебанова (ул. Сибревкома, 1, Новосибирск). Мемориал Великой Отечественной войны (начало Красного проспекта, Новосибирск). Памятник поэту-комсомольцу Борису Богаткову (ул. Кирова, 86, корп. 3, Новосибирск). Аллея блокадников (ул. Восход, Новосибирск). Памятник Трижды Герою Советского Союза маршалу Александру Ивановичу Покрышкину (площадь Карла Маркса, Новосибирск). Часовня Святого Георгия Победоносца (улица Римского-Корсакова, 1/1к1, Новосибирск. Сквер Славы). Аллея оружия (Сквер Славы, Новосибирск). Памятник единству фронта и тыла (Сквер Славы, Новосибирск). Монумент Славы (Сквер Славы, Новосибирск).

Исполнителю предстоит подготовить тексты для каждой точки маршрута. Тексты должны быть простыми для восприятия на слух, содержать исторические факты и отражать туристическую привлекательность объектов. Во всех текстах потребуется проставить ударения в соответствии с орфоэпическими нормами.

После согласования тексты адаптирует под аудиозапись профессиональный радиоредактор. Затем будет выполнена студийная аудиозапись мужским голосом (заказчику предложат на выбор не менее трёх вариантов дикторских голосов). К каждой локации также подберут и обработают по одной фотографии.

Готовый аудиогид разместят на сервисе kibergid.ru и на единой платформе МаршрутПобеды.рф. Исполнитель также проведёт физическое тестирование маршрута в реальном времени с записью трека пешехода, подготовит и распространит пресс-релизы об участии региона в акции среди локальных средств массовой информации.

Заказчиком выступает ГКУ НСО «Центр регионального развития». На создание аудиогида планируют потратить 198 тысяч рублей.

