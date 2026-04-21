В Новосибирске создадут аудиогид «Маршрут Победы»: в нем будет 15 памятных мест

Центр регионального развития объявил закупку на создание аудиогида по городу Новосибирску «Маршрут Победы». В пешеходный маршрут войдут 15 локаций, связанных с военной историей и памятью о Великой Отечественной войне.
Согласно документации закупки, в перечень объектов, выстроенных по логистике маршрута, вошли:
- Дом офицеров. Музей боевой славы (Красный просп., 63, Новосибирск).
- Музей авиации им. А. И. Покрышкина (ул. Крылова, 24, Новосибирск).
- Исторический парк Россия – Моя история (ул. Василия Старощука, 24, Новосибирск).
- Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (Красный просп., 36, Новосибирск).
- Кинотеатр «Победа» (ул. Ленина, 7, Новосибирск).
- Мемориал революции и Гражданской войны (сквер Героев Революции, Новосибирск).
- Мемориальная картинная галерея имени Вениамина Чебанова (ул. Сибревкома, 1, Новосибирск).
- Мемориал Великой Отечественной войны (начало Красного проспекта, Новосибирск).
- Памятник поэту-комсомольцу Борису Богаткову (ул. Кирова, 86, корп. 3, Новосибирск).
- Аллея блокадников (ул. Восход, Новосибирск).
- Памятник Трижды Герою Советского Союза маршалу Александру Ивановичу Покрышкину (площадь Карла Маркса, Новосибирск).
- Часовня Святого Георгия Победоносца (улица Римского-Корсакова, 1/1к1, Новосибирск. Сквер Славы).
- Аллея оружия (Сквер Славы, Новосибирск).
- Памятник единству фронта и тыла (Сквер Славы, Новосибирск).
- Монумент Славы (Сквер Славы, Новосибирск).
Исполнителю предстоит подготовить тексты для каждой точки маршрута. Тексты должны быть простыми для восприятия на слух, содержать исторические факты и отражать туристическую привлекательность объектов. Во всех текстах потребуется проставить ударения в соответствии с орфоэпическими нормами.
После согласования тексты адаптирует под аудиозапись профессиональный радиоредактор. Затем будет выполнена студийная аудиозапись мужским голосом (заказчику предложат на выбор не менее трёх вариантов дикторских голосов). К каждой локации также подберут и обработают по одной фотографии.
Готовый аудиогид разместят на сервисе kibergid.ru и на единой платформе МаршрутПобеды.рф. Исполнитель также проведёт физическое тестирование маршрута в реальном времени с записью трека пешехода, подготовит и распространит пресс-релизы об участии региона в акции среди локальных средств массовой информации.
Заказчиком выступает ГКУ НСО «Центр регионального развития». На создание аудиогида планируют потратить 198 тысяч рублей.
