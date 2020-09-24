Премьера фильма «Хандра» в кинотеатре «Победа»

Премьера легкой городской комедии «Хандра» состоится в Центре культуры и отдыха «Победа» 28 сентября в 19 часов. Режиссер и сценарист Алексей Камынин представит фильм зрителям и ответит на вопросы после сеанса. В широкий прокат картина выходит 1 октября, сообщили в пресс-службе кинотеатра.

«Хандра» — это правдивая комедия про троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Одна квартира. Три соседа. Очень много проблем. 35-летний диджей Виталик пропускает от возлюбленной Ленки хук справа и теряет деньги за хату. 28-летний безработный барабанщик Деня вместо свидания со столичной актрисой отправляется к гинекологу с бывшей из Красноярска. А 23-летний режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артахаусный фильм. И это лишь часть сюжета, пересказать который нет смысла – его стоит увидеть.

Незабываемый день в Москве зрители проживут с Данилой Якушевым («Горько», «Суперплохие»), Михаилом Тройником (отец Сергий из сериала «Чики»), Кириллом Ковбасом («Кухня: Последняя битва», «Ложь или действие»). Эта троица втягивает в свои приключения звезд российского кино в самых неожиданных, гротескных образах: Иван Янковский в роли Андрея НеТарковского, Равшана Куркова в роли феминистки-травматолога, Александр Гордон в роли гинеколога-сексиста, а еще Аня Чиповская, Валерий Гаркалин, Юлия Ауг, Тимофей Трибунцев, Сергей Епишев, Николай Ковбас, Данила Стеклов и Светлана Мамрешева.

Сценарий создан четырьмя авторами, реальные истории из жизни которых и превратились в сюжет фильма. Летом 2018 года сценарий «Хандры» выиграл питчинг дебютантов на лучший фильм о Москве в рамках фестиваля «Будем жить», а в апреле 2019-го фильм получил гран-при XII Всероссийского питчинга дебютантов в рамках ММКФ.

Мировая премьера «Хандры» состоялась в конце 2019 года на международном Таллиннском кинофестивале Black Nights Film Festival, где фильм собрал положительные отзывы. «На показах «Хадры» стены залов сотрясались от смеха», – писало издание Screen Daily. Российская премьера состоялась 12 сентября в конкурсной программе 31-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», фильм был тепло принят критиками и зрителями. В широкий прокат картина выйдет 1 октября, прокатчик – кинокомпания «Пионер».

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Фото предоставлено пресс-службой кинотеатра