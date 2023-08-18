Более 400 фактов энерговоровства выявили специалисты АО «РЭС»

Противодействие хищениям электроэнергии — одно из важнейших направлений деятельности акционерного общества «Региональные электрические сети». Энергетики не снижают темпы реализации мероприятий по предотвращению и выявлению незаконного потребления энергоресурса, и эта работа дает весомые результаты.

За 1 полугодие 2023 года специалисты АО «РЭС» выявили более 400 фактов энерговоровства на территории Новосибирской области. Общий объем незаконного потребления электроэнергии превысил 41 млн кВт*ч, что на 34% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Нарушителям предъявлено к оплате более 209 млн рублей.

Всего за полгода энергетики провели проверки и снятие контрольных показаний приборов учета почти у 254 тысяч потребителей электрической энергии. Наряду с обходами высокую эффективность демонстрирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электрической энергии (АИИСКУЭ), активно внедряемая компанией в последние годы. «Умные» счетчики, установленные вне домовладений абонентов, позволяют снимать показания автоматически и дистанционно, а значит нет необходимости в личном визите контролеров и домочадцев никто не побеспокоит. За отчетный период энергетики установили еще 10 тысяч таких приборов учета, что на 20% превышает показатели того же периода 2022 года. Также продолжается установка технического учета на энергообъектах. Все эти современные технологии позволяют определить на территории региона зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.

Уверенная положительная динамика по основным показателям работы с потерями электроэнергии говорит об эффективности принимаемых АО «РЭС» мер. В результате, по итогам 1 полугодия удалось снизить уровень потерь до 9,17%.

При этом эффект от борьбы с хищениями важен не только для энергетиков, ведь пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Поэтому в борьбе с энерговоровством особенно ценной становится помощь сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о подобных нарушениях. Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: