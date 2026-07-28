Новосибирские энергетики продолжают снижать аварийность в электросетях региона

«Россети Новосибирск» продемонстрировали повышение стабильности энергообеспечения, зафиксировав снижение количества аварий в электросетевой инфраструктуре Новосибирской области в первой половине 2026 года.

Так, в сетях низкого напряжения (0,4 кВ), питающих население, число перерывов в п

одаче электроэнергии уменьшилось на 10%, а в сетях среднего напряжения (35 кВ) – на 17%. Повышение показателей надежности, выраженное в сокращении частоты и продолжительности отключений, наблюдается на всех уровнях напряжения. Это свидетельствует об эффективности применяемых новосибирскими энергетиками технических и организационных стратегий.

Эти положительные результаты были достигнуты, несмотря на значительное количество повреждений энергетических объектов, вызванных внешними причинами, неподконтрольными энергетической компании. К таким факторам относятся сложные погодные условия и сторонние воздействия, которые в совокупности составили 60% от общего числа аварийных отключений.

Особую озабоченность энергетиков вызывает возрастающее число инцидентов в зонах, прилегающих к электросетям. Более чем вдвое увеличилось количество отключений, спровоцированных несанкционированными работами, включая строительные, погрузочно-разгрузочные, сельскохозяйственные и иные виды деятельности. Эти происшествия регулярно отмечаются в оперативных сводках.

Успех в снижении аварийности обеспечивается системным подходом: своевременным выполнением ремонтных и инвестиционных программ, регулярным проведением технического обслуживания, диагностики и испытаний оборудования. Также уделяется пристальное внимание профилактическим осмотрам и мониторингу состояния сетевой инфраструктуры, что позволяет заблаговременно выявлять потенциальные риски и предотвращать возможные аварийные ситуации.