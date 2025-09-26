Прокуратура контролирует дело о стрельбе в новосибирском отеле Grand Autograph

25 сентября вечером в пятизвездочный отеле Grand Autograph, рядом с оперным театром, вспыхнул конфликт. По версии следствия, один из участников ссоры выхватил пистолет и выстрелил в оппонента не менее пяти раз. Одна из пуль ранила сотрудницу гостиницы, которая была неподалеку. Однако от госпитализации женщина отказалась.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, полицейские, прибывшие на место, выяснили, что стрельба велась из травматического оружия.

Прокуратура взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержание причастных к стрельбе.

Как прокомментировал изданию «НГС» собственник отеля, депутат регионального парламента Александр Бойко, на момент происшествия его в отеле не было.

— Отель — это такая зона, где люди встречаются, женятся, ругаются, разводятся. Бывают всякие ситуации, поэтому вполне возможно. Я спокойно отношусь к таким вещам, у нас постоянно что-то происходит, — отметил Бойко.

После происшествия в отеле были усилены меры безопасности.

Стоит отметить, что в Новосибирске отель Grand Autograph одним из первых получил высшую пятизвездочную категорию. Всего в городе два отеля имеют категорию «пять звезд».

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант устроил стрельбу возле круглосуточного магазина в Новосибирске.