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Есть несколько «но», к которым надо быть готовыми

  • 07/07/2023, 12:45
Автор:
Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР»

Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР»— По факту к изменениям, которые стартовали с 1 июля, бизнес уже адаптировался и многие компании уже начали жить по новым правилам до «официальной даты».

Для сохранения рентабельности бизнес вынужден был перестроить модели и подстроиться под новые реалии, чтобы компания могла в спокойном режиме пройти адаптацию. В принципе по новым правилам сейчас уже готовы работать практически все компании.

Однако есть несколько «но», к которым надо быть готовыми.

Данные меры приведут к снижению доли одобряемых заявок, поскольку новая ставка теперь не покрывает риск выдачи денег. Из-за чего многие заемщики получат отказ.

Нельзя не брать в расчет и тот риск, что ряд МФО могут более активно начать продавать дополнительные продукты и услуги.

Также есть риск, что в том случае, если официальные МФО ощутимо сократят выдачу средств, население начнет обращаться к «черным» кредиторам.

Фото предоставлено пресс-службой СРО «МиР»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Эльман Мехтиев СРО МиР Рынок микрофинансирование Микрозаймы


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