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Бизнес Технологии

Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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С 2022 года их количество выросло на 22,5%. Эксперты говорят о насыщении российского ИТ-рынка игроками

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области работали 7025 ИТ-компаний. Это 2,65% от всех занятых в ИТ-отрасли России бизнесов. С 2022 года количество игроков в отрасли региона увеличилось на 22,5%. По России рост составил 38% — до 256 тысяч игроков. В целом по всем отраслям экономики — 16%.

— ИТ-отрасль по-прежнему растёт быстрее, чем экономика. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%, в целом по экономике — 3%. Выручка ИТ-компаний Новосибирской области за 2025 год — на 28%, — констатировал Артём Прескарьян, IT-директор СКБ Контур.

По оценке эксперта, уже можно говорить о насыщении ИТ-рынка в России.

— Ближайшей тенденцией будет консолидация рынка вокруг крупных экосистем. Малые и средние компании будут выходить на рынок как элемент экосистем, — добавил Прескарьян.

Напомним, по данным Минцифры, в Новосибирской области впервые за несколько лет дефицит IT-специалистов пошёл на спад. Если три года назад компании одновременно искали 2,5–3 тысячи человек, то теперь динамика вакансий и резюме пересеклась в сторону снижения разрыва. Президент «Руссофта» Валентин Макаров отмечал, что на сокращение дефицита кадров оказали влияние увеличение бюджетных мест в учебных заведениях и перераспределение кадров после ужесточения экономической политики.

— Малые ИТ-компании столкнулись с трудностями, а их сотрудники перешли в крупные корпорации, — говорил Макаров.

Наталья Пичугина, директор по персоналу СКБ Контур, также прокомментировала ситуацию на рынке ИТ-кадров. По ее словам, вместо постоянного штата компании все чаще собирают «экосистему сотрудников»: сочетают штатных и проектных специалистов, фрилансеров и аутсорсинг.

— Высокая концентрация ИТ-компаний и сильная образовательная база делают Новосибирск одним из ключевых центров развития ИТ-талантов в России. По итогам 2025 года доля специалистов уровня middle и выше в Сибири достигла 11%, тогда как в других крупных регионах страны этот показатель в среднем составляет около 8%. Наиболее сильные позиции регион занимает в таких направлениях, как back-end-разработка, системная аналитика, аналитика данных и разработка баз данных. Это во многом обусловлено высоким качеством подготовки кадров и тесной связью местных образовательных учреждений с ИТ-индустрией, — констатировала Пичугина.

Ранее редакция сообщала о том, что в новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов. Площадка также будет работать на удержание местных кадров в области. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : программист кадры ИТ-компании IT-специалисты

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Автор: Юлия Данилова

В Калининский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело по факту мошенничества в сфере автострахования. Правоохранительные органы выявили организованную группу, которая много лет занималась автоподставами. В нее входили 10 человек. Инициатором выступил житель Заельцовского района.

По версии следствия, в течение четырех лет — с июля 2021 года по сентябрь 2025 года — новосибирцы приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.

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Делать вывод об устойчивом замедлении инфляции в Сибири пока рано

Автор: Юлия Данилова

Решение, которое принял 19 июня Банк России о снижении ключевой ставки до 14,25%, отражает осторожный баланс: с одной стороны, в мае рост цен в стране замедлился. С другой стороны, делать вывод о стойком и устойчивом замедлении инфляции пока рано, констатировал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

— Усилились риски, которые могут привести к ускорению инфляции в будущем, а значит, Банк России не может позволить себе слишком быстрые шаги по снижению ставки. Наша задача — не просто зафиксировать краткосрочное замедление цен, а добиться, чтобы оно стало устойчивым, — подчеркнул Морев.

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Более 520 тысяч тонн мяса птицы планируют произвести предприятия Сибири за год

Автор: Юлия Данилова

За 10 лет промышленное производство птицы в регионах Сибири выросло с 400 до 500 тысяч тонн в год. По итогам 2025 года агропредприятия вырастили 504 тысячи тонн птицы в живом весе (рост к 2024 году составил 10,1 %). В январе-мае 2026 года этот показатель достиг 217,7 тысяч тонн (+5,5 % к январю-маю 2025 года), констатируют аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

Автор: Артем Рязанов

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Шесть лет назад пожилая женщина перенесла замену аортального и митрального клапанов — тогда ей установили биологические протезы. В этом году самочувствие ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи установили, что биопротез износился и перестал справляться с нагрузкой.

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Мэрии Новосибирска придется искать нового подрядчика для дороги к СКИФу

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Выполнение контракта на проведение строительно-монтажных работ по объекту: «Автомобильная дорога от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок»» прекращено. Об этом говорится в карточке омской компании ООО «Сибирский региональный союз» («Сиброс»), размещенной на портале Контур.Фокус. Напомним, компания выиграла тендер только в в феврале 2026 года, в марте был заключен контракт. В торгах участвовал еще один претендент, но он не был допущен к финальному этапу из-за несоответствия требованиям.

Победитель должен был выполнить работы на дороге общей протяженностью почти 2 км за 1,6 млрд рублей. В список работ входила подготовка территории: расчистка, снос и распиловка зеленых насаждений в пределах постоянной полосы отвода дороги, переустройство сети водопровода, теплотрассы, линейно-кабельных сооружений связи, сетей газоснабжения, устройство ливневой канализации.

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На реконструкцию бани инвестору отводится 5 лет. Под реконструкцией подразумевается создание современного банного пространства, с возможностью создания различных локаций в целях предоставления широкого спектра услуг:

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