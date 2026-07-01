Более 7000 ИТ-компаний работают в Новосибирской области

На 1 июня 2026 года в Новосибирской области работали 7025 ИТ-компаний. Это 2,65% от всех занятых в ИТ-отрасли России бизнесов. С 2022 года количество игроков в отрасли региона увеличилось на 22,5%. По России рост составил 38% — до 256 тысяч игроков. В целом по всем отраслям экономики — 16%.

— ИТ-отрасль по-прежнему растёт быстрее, чем экономика. По нашим оценкам, выручка в отрасли в прошлом году выросла на 6%, в целом по экономике — 3%. Выручка ИТ-компаний Новосибирской области за 2025 год — на 28%, — констатировал Артём Прескарьян, IT-директор СКБ Контур.

По оценке эксперта, уже можно говорить о насыщении ИТ-рынка в России.

— Ближайшей тенденцией будет консолидация рынка вокруг крупных экосистем. Малые и средние компании будут выходить на рынок как элемент экосистем, — добавил Прескарьян.

Напомним, по данным Минцифры, в Новосибирской области впервые за несколько лет дефицит IT-специалистов пошёл на спад. Если три года назад компании одновременно искали 2,5–3 тысячи человек, то теперь динамика вакансий и резюме пересеклась в сторону снижения разрыва. Президент «Руссофта» Валентин Макаров отмечал, что на сокращение дефицита кадров оказали влияние увеличение бюджетных мест в учебных заведениях и перераспределение кадров после ужесточения экономической политики.

— Малые ИТ-компании столкнулись с трудностями, а их сотрудники перешли в крупные корпорации, — говорил Макаров.

Наталья Пичугина, директор по персоналу СКБ Контур, также прокомментировала ситуацию на рынке ИТ-кадров. По ее словам, вместо постоянного штата компании все чаще собирают «экосистему сотрудников»: сочетают штатных и проектных специалистов, фрилансеров и аутсорсинг.

— Высокая концентрация ИТ-компаний и сильная образовательная база делают Новосибирск одним из ключевых центров развития ИТ-талантов в России. По итогам 2025 года доля специалистов уровня middle и выше в Сибири достигла 11%, тогда как в других крупных регионах страны этот показатель в среднем составляет около 8%. Наиболее сильные позиции регион занимает в таких направлениях, как back-end-разработка, системная аналитика, аналитика данных и разработка баз данных. Это во многом обусловлено высоким качеством подготовки кадров и тесной связью местных образовательных учреждений с ИТ-индустрией, — констатировала Пичугина.

Ранее редакция сообщала о том, что в новый Технопарк Новосибирск намерен привлекать ИТ-компании из других регионов. Площадка также будет работать на удержание местных кадров в области.