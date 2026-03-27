Yandex Zen RuTube
Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Школьники региона ищут варианты трудоустройства в отрасли

Работать в сфере информационных технологий (ИТ) — мечта многих, однако поступить учиться на направления, связанные с информационными технологиями, удается далеко не всем. Как войти в ИТ без профильного образования — и даже получать неплохую зарплату — рассказал Infopro54 доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета Александр Классов. По его словам, с этим вопросом к педагогам вуза часто обращаются ученики новосибирских школ, которые приезжают в НГПУ на занятия.

В ИТ без знания программирования можно работать тестировщиком программного обеспечения (в случае, если требуется «ручное» тестирование продукта).

Также доступна должность бизнес-аналитика (проведение интервью с представителями заказчика, сбор и анализ требований к программному продукту, описание бизнес-процессов предприятия заказчика).

От специалиста техподдержки также не требуются навыки разработки ПО, но необходима стрессоустойчивость, хорошее владение сопровождаемым продуктом, способность простым языком объяснить разным категориям пользователей способы решения возникающих у них проблем с эксплуатацией ПО.

Должность системного администратора также может быть в некоторых случаях не связана с программированием, но для этой позиции в ИТ требуются навыки и хорошая подготовка в таких сферах как информационная безопасность, эксплуатация и настройка ПО, английский язык на уровне уверенного чтения технической документации, знания аппаратной части компьютерной техники и технологий компьютерных коммуникаций.

— На всех перечисленных должностях усредненная заработная плата составляет около 70% от той, которую выплачивают программистам, — сообщил эксперт.

Для трудоустройства на должность программиста основным навыком является даже не столько способность писать требуемый код (с чем сейчас успешно во многих случаях справляется ИИ), сколько понимание принципов разработки сложного программного обеспечения, знание технологий разработки, знакомство с понятием жизненного цикла программных продуктов.

— При отсутствии опыта работы и желании развиваться в направлении ИТ всегда можно найти возможность поучаствовать в разработке различных свободно распространяемых программных продуктов с открытым кодом, как минимум, в качестве наблюдателя, а впоследствии и в качестве участника, — рекомендовал Александр Классов.

По данным Министерства цифрового развития региона, в Новосибирской области по итогам 2025 года зарегистрировано более 3 тысяч ИТ-компаний, в том числе более 480 аккредитованных. В сфере ИТ работает более 30 тысяч специалистов. Доля отрасли «Информация и связь» в валовом региональном продукте составляет 4%.

Ранее редакция сообщала о том, что ИТ-компании Новосибирска заплатили более семи млрд рублей налогов. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Предыдущая статья
В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G
Следующая статья
Глава новосибирского Союза отцов поддержал квоты на иностранное кино

Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года в Сибирском федеральном округе работодатели разместили 196 вакансий, требующих навыков работы с нейросетями. Наибольший спрос на таких специалистов наблюдается в Новосибирской области, где открыто 40% всех подобных вакансий. Далее следуют Красноярский край (15%), Омская область (14%), Томская область (13%), Иркутская область (8%), Алтайский край (7%), Кемеровская область (3%), Хакасия и Республика Алтай (по 1%).

Исследование вакансий на сайте hh.ru показало, что в настоящее время нейросети востребованы среди специалистов различных профессий. Среди них особенно выделяются дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентисты, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператоры, видеомонтажёры, аналитики, PR-менеджеры и педагоги. На эти профессии приходится 79% всех вакансий, где требуется владение нейросетями.

Лабораторию для тестирования ИИ-разработок создадут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На базе Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда «Корпорации развития Новосибирской области» появится исследовательская лаборатория, где будут разрабатывать и тестировать пилотные проекты в области искусственного интеллекта. Эти разработки будут внедряться на промышленных предприятиях области, сообщила министр экономического развития региона Светлана Шарпф.

— На площадке также планируется анализировать успешные практики цифровизации предприятий и формировать на их основе базы кейсов, — добавила министр.

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Автор: Мария Гарифуллина

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали комплекс для самостоятельного контроля сердечного ритма. Домашний кардиограф рассчитан на людей с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется регулярная оценка состояния. Infopro54 поговорил с руководителем проекта.

Устройство позволяет пациентам самостоятельно записывать электрокардиограмму без посещения медицинского учреждения. Авторы проекта подчеркивают, что домашний кардиограф не ставит диагноз, а только информирует пользователя о наличии или отсутствии отклонений и необходимости обращения к врачу.

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Автор: Мария Гарифуллина

В России на начало марта 2026 года уже 53 продукта с искусственным интеллектом были зарегистрированы как медицинские изделия. Годом ранее было 39. Медучреждениям рекомендовано внедрять ИИ в свою работу, и они это делают, даже если не видят особо выдающихся результатов.

В Новосибирске состоялась встреча врачей, разработчиков медицинских программ с ИИ и юристов. Они обсуждали проблемы, связанные с нейросетями, которые ставят диагнозы, ведут медицинскую документацию и считаются чуть ли не возможной заменой настоящим докторам. Журналист Infopro54 стал одним из участников встречи. Записи всех выступлений есть в распоряжении редакции. Разговор на тему «Искусственный интеллект в белом халате: помощник или конкурент?» открыл врач-нейрохирург НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, начальник научно-исследовательского отдела, доктор медицинских наук Сергей Мишинов. В своем выступлении он привел показательные примеры из практики института травматологии и ортопедии, в частности проекты, связанные с компьютерным зрением: когда ИИ распознает на МСКТ-снимках те или иные патологии.

Самая продолжительная DDoS-атака на новосибирскую компанию длилась 20 часов

Автор: Юлия Данилова

Количество хакерских атак на Сибирский федеральный округ за 2025 год выросло почти в три раза. Об этом говорится в результатах исследования DDoS-атак, проведенного аналитиками экосистемы ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса RED Security (входит в цифровую экосистему МТС).

При этом Сибирь стала одним из наименее атакуемых регионов и разделила с Южным федеральным округом шестое место по стране. Всего в округе было отражено более 5,5 тысяч DDoS-атак — около 10% от общего числа инцидентов в регионах. Больше всего атак пришлось на Красноярский край, Томскую область и Алтай.

Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

S7 расширила сеть сибирских маршрутов

Технологии

Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Инновации Мировые и федеральные новости Технологии

В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Бизнес Недвижимость Общество

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Общество

Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Общество

Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

Недвижимость

Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Бизнес

Почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес

Недвижимость

«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Власть Право&Порядок

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Власть Общество

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Недвижимость ПроБизнес

Инвесторы, девелоперы, эксперты: Сибирский форум коммерческой недвижимости объединяет лучших

Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

