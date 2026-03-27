Топ должностей в ИТ, где новосибирцы могут работать без специального образования

Работать в сфере информационных технологий (ИТ) — мечта многих, однако поступить учиться на направления, связанные с информационными технологиями, удается далеко не всем. Как войти в ИТ без профильного образования — и даже получать неплохую зарплату — рассказал Infopro54 доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета Александр Классов. По его словам, с этим вопросом к педагогам вуза часто обращаются ученики новосибирских школ, которые приезжают в НГПУ на занятия.

В ИТ без знания программирования можно работать тестировщиком программного обеспечения (в случае, если требуется «ручное» тестирование продукта).

Также доступна должность бизнес-аналитика (проведение интервью с представителями заказчика, сбор и анализ требований к программному продукту, описание бизнес-процессов предприятия заказчика).

От специалиста техподдержки также не требуются навыки разработки ПО, но необходима стрессоустойчивость, хорошее владение сопровождаемым продуктом, способность простым языком объяснить разным категориям пользователей способы решения возникающих у них проблем с эксплуатацией ПО.

Должность системного администратора также может быть в некоторых случаях не связана с программированием, но для этой позиции в ИТ требуются навыки и хорошая подготовка в таких сферах как информационная безопасность, эксплуатация и настройка ПО, английский язык на уровне уверенного чтения технической документации, знания аппаратной части компьютерной техники и технологий компьютерных коммуникаций.

— На всех перечисленных должностях усредненная заработная плата составляет около 70% от той, которую выплачивают программистам, — сообщил эксперт.

Для трудоустройства на должность программиста основным навыком является даже не столько способность писать требуемый код (с чем сейчас успешно во многих случаях справляется ИИ), сколько понимание принципов разработки сложного программного обеспечения, знание технологий разработки, знакомство с понятием жизненного цикла программных продуктов.

— При отсутствии опыта работы и желании развиваться в направлении ИТ всегда можно найти возможность поучаствовать в разработке различных свободно распространяемых программных продуктов с открытым кодом, как минимум, в качестве наблюдателя, а впоследствии и в качестве участника, — рекомендовал Александр Классов.

По данным Министерства цифрового развития региона, в Новосибирской области по итогам 2025 года зарегистрировано более 3 тысяч ИТ-компаний, в том числе более 480 аккредитованных. В сфере ИТ работает более 30 тысяч специалистов. Доля отрасли «Информация и связь» в валовом региональном продукте составляет 4%.

Ранее редакция сообщала о том, что ИТ-компании Новосибирска заплатили более семи млрд рублей налогов.

