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Доставку цветов запустил Delivery Club в Новосибирске

  • 10/06/2021, 13:39
Автор: Мария Садыкова
Доставку цветов запустил Delivery Club в Новосибирске
Пока компания работает с двумя партнерами. Ассортимент доставки — 140 видов свежих цветов.

Первыми партнерами Delivery Club в Новосибирске стали цветочные салоны «Амариллис» и «Русский Букет». Пользователям приложения будет доступно 140 видов цветов. Доставка будет осуществляться курьерами партнеров и варьироваться от условий магазина. Как отметили в пресс-службе доставки Delivery Club, цветы часто заказывают параллельно с едой, чтобы отпраздновать какое-либо событие. Теперь решить эти две задачи можно с помощью одного приложения.

Отметим, что минимальный порог заказа отсутствует, а стоимость доставки зависит от суммы выбранных товаров.

— Несколько месяцев назад в Москве мы запустили новую услугу — доставку цветов через приложение Delivery Club. Сегодня она стала доступна в большинстве регионов России. Мы всегда рады новым магазинам-партнерам, с помощью которых мы сможем разнообразить и расширить ассортимент доставки, — рассказали сотрудники компании.

Delivery Club — сервис доставки еды в России. К Delivery Club подключены свыше 43 тысяч заведений общественного питания более чем в 310 городах страны. По итогам 2020 года выручка сервиса составила 10 млрд рублей, что в 2,3 раза больше 2019 года. Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов.

Фото pexels —  RODNAE Productions 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : цветы еда доставка


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