Кто платить будет?: В реестр кредиторов новосибирского «Метро МиР» добавят 260 млн рублей

ГКУ Новосибирской области «Арена» обратилось в арбитражный суд с требованием включить в реестр требований кредиторов ООО «Метро МиР» требования в размере 261 млн рублей. В феврале муниципальная компании проиграла суд по иску с аналогичной суммой.

В иске истец указывал на наличие неосновательного обогащения на стороне подрядчика — муниципального предприятия — в виде необоснованно полученной им оплаты ввиду неверно примененных индексов. Речь идет о выполнении работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Контракт стоимостью 393 млн рублей был заключен между ГКУ НСО «Арена» и МУП «УЗСПТС» (с 2021 года переименовано в МП «Метро Мир») в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 был заключен еще один контракт на этот же объект — на 837 млн рублей. По первому были выполнены все работы и контракт закрыт, по второму — на 757 млн.

— При определении сметной стоимости строительства были применены индексы изменения сметной стоимости строительства, сведения о которых не включены в Федеральный реестр сметных нормативов, что привело к завышению стоимости выполненных в проверяемом периоде работ, — отмечалось в материалах суда.

После пересчета индексов сумма неосновательного обогащения по первому контракту составила 83 млн рублей, по второму — 177 млн рублей. В итоге суд принял сторону истца и постановил взыскать с муниципального предприятия 261 млн рублей.

Напомним, в отношении муниципальной компании 10 октября 2025 года была введена процедура банкротства — наблюдение. На данный момент общие требования кредиторов муниципального предприятия уже превысили 300 млн рублей. После включения в них нового требования «Арены», сумма требований увеличится почти в два раза.

В декабре 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ГКУ «Арена» к «Метро МиР» о взыскании 51,3 млн рублей неосновательного обогащения. Речь шла о неотработанном авансе на строительство дороги.

Учредителем МП «Метро МиР» является департамент имущества мэрии Новосибирска. По данным сервиса Контур.Фокус, выручка муниципального предприятия в 2025 году составляла 362,6 млн руб. (-61%), чистая прибыль — 0 рублей (-100%).

Стоит отметить, что в феврале 2026 года Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор Михаилу Воловичу, генеральному директору ООО «Строймонтаж», который является подрядчиком строительства «Сибирь-Арены». Волович признан виновным в коммерческом подкупе и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 5 миллионов рублей. Однако по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере он оправдан.

Ранее редакция сообщала о том, что на строительство дороги от пляжа Наутилус в Новосибирске отвели еще год. Первоначально ее должны были сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею.