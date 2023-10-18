«Искитимцемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2023 года

С января по сентябрь завод произвел 1 млн 34 тыс. тонн цемента, что на 11% больше по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Потребителям отгрузили 1 млн 38 тыс. тонн строительного материала (+11,6%). Предприятию удалось увеличить объемы выпускаемой продукции за счет роста потребления цемента, который фиксируется в Сибирском федеральном округе с апреля, а также благодаря участию в крупных проектах по строительству сооружений социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов.

Сегодня завод предлагает потребителям семь общестроительных и три специальных вида цемента. Основной рынок сбыта – Новосибирская область. В числе других в этом регионе с применением продукции «Искитимцемента» в 2023-м возводились такие объекты, как ледовый дворец спорта, четвертый мост через Обь, железнодорожный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», сыродельный завод в Маслянинском районе и др. В настоящее время продукция «Искитимцемента» используется при строительстве автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт» и Восточного обхода Новосибирска. Кроме того, продолжались поставки заказчикам Алтайского края и Омской области.

В отчетном периоде наиболее востребованным у клиентов предприятия оставался портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, предназначенный для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Растет доля цементов для дорожного строительства (ЦЕМ I 42,5Н ДП, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО и ЦЕМ I 42,5Н АП), выпуск которых освоен в 2020–2021 годах. На предприятии рассчитывают, что в дальнейшем спрос на дорожные цементы увеличится: в соответствии со «Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» доля дорог с цементобетонным покрытием в общем количестве новых трасс в стране к 2030 году должна увеличиться до 50%.

В строительном сезоне-2023 увеличился спрос на сепарированный цемент. Сейчас предприятие ведет установку сепаратора на цементной мельнице № 5, запустить оборудование в эксплуатацию планируют во втором квартале 2024 года.

На заводе своевременно выполняются все плановые ремонтно-восстановительные работы. Продолжается внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами, а также реализация масштабных инвестиционных проектов. Особое внимание уделяется повышению уровня экологической безопасности производства.