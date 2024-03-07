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Каждый случай фрода ― прямые финансовые потери для компании

  • 07/03/2024, 10:05

Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir:

Каждый случай фрода ― прямые финансовые потери для компании― МФО работают в сегменте, где средняя сумма займа составляет около 10 тысяч рублей, и в большинстве случаев эти деньги нужны людям срочно. То есть главная задача ― решать насущные финансовые вопросы, и делать это быстро.

Каждый случай фрода ― это прямые финансовые потери для компании. Поэтому мы, конечно, активно боремся с мошенничествами и на уровне взаимодействия с правоохранительными органами, и за счет технологических решений. В нашей компании утверждена четкая политика в отношении обработки и защиты персональных данных, постоянно внедряются передовые решения для противодействия потенциальным угрозам. Они включают в себя криптографические средства защиты, решения против несанкционированного доступа или программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных данных и др.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : самозапрет рынок микрофинансирования


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Мнение эксперта

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