Каждый случай фрода ― прямые финансовые потери для компании

― МФО работают в сегменте, где средняя сумма займа составляет около 10 тысяч рублей, и в большинстве случаев эти деньги нужны людям срочно. То есть главная задача ― решать насущные финансовые вопросы, и делать это быстро.

Каждый случай фрода ― это прямые финансовые потери для компании. Поэтому мы, конечно, активно боремся с мошенничествами и на уровне взаимодействия с правоохранительными органами, и за счет технологических решений. В нашей компании утверждена четкая политика в отношении обработки и защиты персональных данных, постоянно внедряются передовые решения для противодействия потенциальным угрозам. Они включают в себя криптографические средства защиты, решения против несанкционированного доступа или программно-технических воздействий на технические средства обработки персональных данных и др.

Фото предоставлено пресс-службой компании