Каждый двадцатый новосибирец установил самозапрет на кредиты

В 2025 году россияне подали 20 миллионов заявлений на установление самозапрета на кредиты и 1,6 миллиона — на его снятие. Всего самозапрет на кредиты оформили 17,3 миллиона человек.

В Новосибирской области за год было подано 405 083 заявления на самозапрет на кредиты и 33 751 заявление на его снятие. На данный момент 349 994 жителя области имеют самозапрет, что составляет примерно каждого 20-го человека из 100.

Россияне чаще всего выбирают полный запрет на кредиты. 18,2 миллиона заявок (91,3%) направлены на установку такого запрета. 837,9 тысячи заявок (4,2%) касаются запрета онлайн-выдач в банках и МФО. 290,7 тысячи заявок (1,5%) – это полный запрет на выдачи в МФО. Еще 266,1 тысячи заявок (1,3%) направлены на запрет как онлайн-выдач в банках, так и выдач в МФО. Оставшиеся 1,7% заявок касаются других комбинаций доступных типов самозапрета.

Наибольшее число самозапретов приходится на граждан в возрасте от 35 до 45 лет — 21,3% от всех заявлений. На граждан в возрасте от 45 до 55 лет приходится 19,7% заявлений, от 55 до 65 лет — 18,9%. Граждане старше 65 лет установили 18,1% самозапретов, а россияне в возрасте от 25 до 35 лет — 12,7%. Молодёжь до 25 лет составляет 9,3% от общего числа заявителей.

