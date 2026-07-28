Эксперт заявил о застое на рынке легковых авто

За неделю с 20 по 26 июля дилеры реализовали 25,4 тысячи легковых автомобилей. Показатель почти не изменился по сравнению с предыдущей семидневкой, прибавив всего 1%, однако уступает результату аналогичного периода прошлого года на 5,9%. Такие данные 27 июля привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По наблюдениям эксперта, еженедельные продажи легковушек закрепились на планке около 25 тысяч единиц. Целиков полагает, что в ближайшее время рынок удержит эту цифру, хотя отставание от прошлогодних объемов может усилиться.

Сложнее ситуация складывается в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV). Здесь за неделю продано всего 1123 машины — это на 10% меньше, чем неделей ранее, и на четверть (26,4%) уступает показателям годичной давности. Эксперт отмечает, что текущий год для этого сектора складывается неудачно, и нисходящий тренд пока не преодолен.

Рынок грузовых автомобилей за указанный период насчитал 905 реализованных единиц. Это на 4,1% скромнее предыдущей недели, однако на 7,2% выше прошлогоднего значения. Впрочем, даже с учетом этой недельной позитивной динамики общая картина остается тревожной: сектор падает третий год подряд. С начала года накопленный результат грузового рынка ушел в минус на 13%. В связи с этим аналитики пересмотрели прогноз на первую половину года для тяжелых и средних грузовиков в сторону понижения.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 %.