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Авто

Эксперт заявил о застое на рынке легковых авто

Автор: Артем Рязанов

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Стабильные 25 тысяч в неделю не спасают от годового минуса

За неделю с 20 по 26 июля дилеры реализовали 25,4 тысячи легковых автомобилей. Показатель почти не изменился по сравнению с предыдущей семидневкой, прибавив всего 1%, однако уступает результату аналогичного периода прошлого года на 5,9%. Такие данные 27 июля привел глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По наблюдениям эксперта, еженедельные продажи легковушек закрепились на планке около 25 тысяч единиц. Целиков полагает, что в ближайшее время рынок удержит эту цифру, хотя отставание от прошлогодних объемов может усилиться.

Сложнее ситуация складывается в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV). Здесь за неделю продано всего 1123 машины — это на 10% меньше, чем неделей ранее, и на четверть (26,4%) уступает показателям годичной давности. Эксперт отмечает, что текущий год для этого сектора складывается неудачно, и нисходящий тренд пока не преодолен.

Рынок грузовых автомобилей за указанный период насчитал 905 реализованных единиц. Это на 4,1% скромнее предыдущей недели, однако на 7,2% выше прошлогоднего значения. Впрочем, даже с учетом этой недельной позитивной динамики общая картина остается тревожной: сектор падает третий год подряд. С начала года накопленный результат грузового рынка ушел в минус на 13%. В связи с этим аналитики пересмотрели прогноз на первую половину года для тяжелых и средних грузовиков в сторону понижения.

Ранее редакция сообщала о том, что спрос на китайские авто с пробегом в Сибири вырос на 20 %.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Россия

Теги : продажа автомобиль

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В Новосибирске изменят правила трудоустройства для мигрантов

Новосибирцам назвали признаки контрафактных запчастей

Автор: Артем Рязанов

За прошлый год доля контрафактных автозапчастей на российском рынке выросла с 23 до 32 процентов. В сегменте тормозных систем объем нелегальной продукции увеличился на 40%. По оценкам, сейчас каждый третий автомобиль в стране оснащен поддельными деталями.

По словам заместителя директора по закупкам компании Rossko Евгения Шарафетдинова, главный инструмент защиты сегодня — цифровая маркировка. С 1 марта 2026 года она стала обязательной для тормозных жидкостей, ремней безопасности, аккумуляторов, шин и автомобильных стекол. С сентября перечень расширится на остальные узлы.

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В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

Автор: Артем Рязанов

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в Новосибирской области зафиксировали увеличение трафика на 1%. Самый заметный скачок пришелся на 25 июля, когда поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Такую статистику на оперативном совещании в правительстве региона привел министр транспорта Анатолий Костылевский.

Глава ведомства также доложил, что все автопредприятия области обеспечены топливом в полном объеме. По его словам, дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

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Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

Автор: Артем Рязанов

За первое полугодие в Новосибирской области продано на 14% больше подержанных автомобилей. Средняя стоимость выросла на 2% до 921 тыс. рублей.

Аналитики Дрома отмечают рост продаж на фоне низкой базы первой половины 2026 года.

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На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Автор: Мария Гарифуллина

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.

Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».

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Аналитики составили рейтинг самых востребованных авто в июне

Автор: Артем Рязанов

LADA Granta оказалась самым востребованным автомобилем у покупателей в июне, но вторую строчку рейтинга неожиданно занял премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Такие данные получены в ходе анализа 200 тысяч объявлений от официальных дилеров, проведенного специалистами платформы «Автокод Объявления».

Доля LADA Granta в общем объеме спроса составила 2,55%, Toyota Land Cruiser 200 — 2,08%, а тройку лидеров замкнул Chevrolet Cobalt с показателем 1,75%.

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«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Автор: Артем Рязанов

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

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