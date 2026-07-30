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Вторая жизнь ТРЦ «Европейский»: долгострой может стать новым общественным пространством Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

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Часть объекта для этого предлагают снести

Очередной долгострой

В Новосибирске есть объекты, которые десятилетиями по тем или иным причинам не запускаются в эксплуатацию. По просьбе редакции Infopro54 архитекторы Новосибирска высказались о том, можно ли дать таким проектам новую жизнь или локацию нужно развивать заново с нуля.

Наша сегодняшняя история — про гигантский долгострой с облакообразной входной группой — ТРЦ «Европейский». Он находится на пересечении трех крупных магистралей Калининского района: улиц Дуси Ковальчук, Танковой и Богдана Хмельницкого. Общая площадь участка — 23 тысячи кв.м.

ТРЦ «Европейский» строится больше 15 лет, и за это время концепция, которая в него закладывалась, очень сильно устарела

Член-корреспондент Международной академии архитектуры, преподаватель по дисциплине «Комплексное развитие территорий» НГУАДИ имени А.Д. Крячкова Александр Ложкин отмечает, что ТРЦ «Европейский» строится больше 15 лет, и за это время концепция, которая в него закладывалась, очень сильно устарела.

— 15 лет назад у нас был бум торговых центров. Насколько я знаю, собственники пытались запустить «Европейский», но не нашли достаточного количества арендаторов, а сейчас многие открытые ТЦ города стоят полупустыми, — говорит Ложкин.

Он не исключил, что в конце концов этот объект просто снесут и на его месте построят очередной жилой комплекс.

— Честно говоря, мне, как архитектору, было бы жалко, потому что объект архитектурно очень интересный, — пояснил собеседник редакции.

Странная история

Директор архитектурной компании KANURA Артур Лотарев называет ситуацию с ТРЦ «Европейский» странной.

Во-первых, огромное, практически завершение здание площадью более 100 тысяч кв. м заняло немалую часть городской территории и никого на нее не пускает в прямом и переносном смысле этого слова.

— Несмотря на готовое благоустройство перед главным фасадом, вот уже больше пяти лет жители вынуждены обходить эту площадь вдоль проезжей части, попадая под брызги проезжающих мимо машин. При этом огороженная в настоящий момент сеткой площадка находится в собственности города, — комментирует эксперт.

Во-вторых, по стилистике и внешнему виду фасадов это здание совершенно не воспринимается как торговый центр.

— Благодаря видению и насмотренности собственника, удалось создать необычный по архитектуре и очень высокий по качеству исполнения объект, который больше похож на дворец спорта, театр или музей. При этом фасады до сих пор смотрятся очень современно, хотя проекту уже больше 15 лет. Так как за эти годы фундаментально изменились подходы в индустрии торговли, как ТЦ он уже никогда не заработает. И сносить такую красоту жалко. Что с этим делать? Не знаю. Никто не знает. Но жизнь — интересная штука, есть шанс, что со временем откроется какое-нибудь окно возможностей. Может быть, общество изобретет новые функции, для которых семь этажей этих свободных пространств подойдут в самый раз, — рассуждает архитектор.

Напомним, Артур Лотарев начинал этот проект в качестве главного архитектора в компании «АкадемСтройИнвест». Затем сопровождал строительство в качестве главного архитектора и главного инженера.

Стоит отметить, что еще один ТЦ «Подсолнух», земля под которым принадлежит мэрии, по решению суда выставляется на торги. Но пока безрезультатно.

Культурный центр с конгресс-холлом

Александр Ложкин считает, что ТРЦ «Европейский» можно трансформировать в культурный центр.

— Это была бы оптимальная история, потому что у нас в городе есть бездомные театры и музеи, которые могли бы «поселиться» на такой площадке, а также много других креативных институций, привлекательных в том числе для молодежи. В мире много примеров таких трансформаций. Есть они и в нашем регионе. Например, в Кольцово торговый центр был реконструирован в школу искусств, — пояснил он.

В то же время собеседник редакции затруднился оценить привлекательность такой концепции для собственника и то, насколько такую модель можно сделать коммерческой.

Вице-президент Союза архитекторов России, генеральный директор «ЗапСибНИИПроект.2» Петр Долнаков также считает, что проект ТРЦ «Европейский» надо рассматривать как проект реконструкции, так как туда вложено гигантское количество денег.

— Он может стать объектом, связанным с культурой, многофункциональным культурным центром, где гигантские площади могут использоваться для культурных инсталляций, для креативных индустрий и прочего нового культурного прочтения, развития мягкой силы города, культуры. Объект также может стать идеальным выставочным пространством, — комментирует собеседник редакции.

По мнению Петра Долнакова, в ТРЦ «Европейский» можно разместить конгресс-холл, которых очень сильно не хватает в центре Новосибирска.

— Ездить в Новосибирский район для проведения федеральных мероприятий с каждым годом становится все более неудобно. Надо делать выставочные центры, многофункциональные выставочные пространства в городе. Новосибирск заслуживает больших подобных центров, — заявил он.

Для трансформации ТРЦ «Европейский», по его словам, нужна политическая воля и федеральные амбиции, потому что силами одного инвестора такой проект реализовать не получится.

— Должна быть яркая идея, четкая программа развития объекта и глобальная амбиция по перезагрузке уже построенного гигантского комплекса, — уверен Петр Долнаков.

Общественный кластер у озера

Директор департамента архитектуры компании для застройщиков «БУСЫ» Ольга Котенко считает, что оптимальным решением для развития локации стала бы масштабная трансформация с созданием озера, набережной и культурно-спортивного кластера — это именно то, что нужно этому месту и городу в целом.

Оптимальным решением для развития локации стала бы масштабная трансформация с созданием озера, набережной и культурно-спортивного кластера

По ее словам, перепрофилирование объекта из торгового центра в общественное пространство отвечает сразу нескольким трендам. Во-первых, это реакция на глобальный спад интереса к классическим торговым центрам из-за роста онлайн-торговли.

— Гигантский каркас, который стал синонимом долгостроя, нужно либо сносить, либо кардинально менять его функцию. Создание общественного пространства позволит спасти узнаваемый архитектурный образ, а также создать для города огромную ценность. Новосибирск признан одним из самых зеленых мегаполисов, и жители испытывают высокую потребность в качественных парковых зонах рядом с домом. Создание такого крупного парка в Калининском районе, где явно ощущается нехватка благоустроенных общественных пространств, станет настоящим подарком для города и новой точкой притяжения для тысяч людей, — уверена Котенко.

Эксперты компании предлагают частично демонтировать центральную часть здания и сформировать сквозной проход от главного фасада до новой парковой территории

Эксперты компании предлагают частично демонтировать центральную часть здания и сформировать сквозной проход от главного фасада до новой парковой территории. При таком раскладе главный вход сохраняется как узнаваемый элемент комплекса. Посетитель, проходя через него, будет попадать не в торговый центр, а выходить в открытый общественный парк, расположенный в сердце квартала. По бокам архитекторы предлагают разместить два двухэтажных павильона с коммерческими помещениями, ресторанами и кафе с террасами, выставочные пространства, магазины локальных брендов, мастерские, выставочные и общественные пространства.

По бокам архитекторы предлагают разместить два двухэтажных павильона с коммерческими помещениями

— Новосибирску необходима современная точка притяжения для молодежи — общественное пространство, объединяющее отдых, творчество и культурную жизнь города, — подчеркивает Котенко.

Платформа для бизнеса

По мнению Ольги Котенко, проект трансформации ТРЦ «Европейский» почти на 100% ориентирован на частного инвестора и является коммерчески привлекательным.

— Участок огромен, расположен на пересечении крупных магистралей, что обеспечивает высокий трафик. Инвестиционная модель здесь строится не на продаже жилья, а на создании платформы для бизнеса. «Городская галерея» с кафе, ресторанами, магазинами локальных брендов, а также развлекательный блок с прокатом велосипедов и водным транспортом — это мощный коммерческий кластер. Зимой на озере можно заливать каток, что превращает парк в круглогодичное место. Такой подход уже успешно реализуется в мире и в России (например, проекты редевелопмента промышленных зон в Москве), доказывая свою прибыльность, — поясняет собеседница редакции.

Она подчеркивает, что инвестору не нужно вкладываться в сложное жилье с социальной инфраструктурой, он может сосредоточиться на создании и управлении прибыльным общественным и коммерческим пространством. Роль города здесь — административная поддержка в пересмотре проекта и в изменении зонирования участка, а не финансовое участие.

— Для ТРЦ «Европейский» концепция общественного парка — практически идеальное коммерческое решение, которое может быть реализовано силами крупного девелопера при минимальном участии города, принося последнему огромную социальную пользу, — резюмирует Ольга Котенко.

Ранее редакция рассказывала о предложениях архитекторов Новосибирска по переформатированию территории на месте ТЦ «Подсолнух», а также о трансформации локации с гаражами рядом с ТЦ «Аура».

Иллюстрации и видео предоставлены компанией «БУСЫ», являются собственностью компании. Фото ТЦ «Европейский» в реальности — Infopro54.

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Рубрики : Бизнес Власть Город Недвижимость

Регионы : Новосибирcк

Теги : ТЦ Европейский долгострой Город для людей архитектурный облик

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