В Новосибирске заинтересовались продвижением информации о городе через соцсеть

Новосибирская компания разрабатывает геолокационную локальную соцсеть. Суть ее работы в том, что пользователь может получить информацию о событиях вокруг того места, где он находится. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Сергей Цукарь. По его словам, речь идет о проекте LocalHub

— Эта соцсеть дает возможность получить информацию о том, что происходит вокруг человека. Например, для жителей конкретного микрорайона это может быть появление в локации новой кофейни с вкусными круассанами. Для гостя Новосибирска, остановившегося в гостинице, информация об интересных мероприятиях, которые проходят вокруг отеля, о спектаклях театрах и т.д., — перечисляет Цукарь.

Кроме того, по мнению чиновника, локальные соцсети могут стать хорошим инструментом для продвижения информации о городе.

— Например, многие новосибирцы не знают, что в городе открылся новый парк, или запустили новую школу. Локальная сеть дает возможность быть в курсе изменений жизни в городе, — подчеркнул глава Минцифры.

Проект LocalHub реализует руководитель маркетингового агентства полного цикла DMA Group Иван Цыбульник (один из трех собственников проекта). Как отметил Цыбульник в интервью в авторском подкасте основателя языкового центра BigAppleSchool Андрея Твити (Андрея Ковалева), концепт сети строится на фильтрации контента для обеспечения безопасности пользователей и геолокации пользователей, которые дали на это согласие. Схожий функционал, по его словам, был у соцсети Zenly (закрылась в 2022 году, владелец сети включен в реестр ОРИ Роскомнадзора), где можно было видеть на карте местоположение друзей.

По словам Ивана Цыбульника, у площадки есть как общественный, так и коммерческий потенциал.

Напомним, еще одна компания из Новосибирска недавно сообщила о разработке приложения для знакомств — радар. Как сообщили разработчики, с помощью страницы в социальной сети приложение позволяет больше узнать о людях, которые тебя окружают. Разработчики считают, что соцсеть может стать интересной площадкой для продвижения личного бренда, поиска единомышленников и монетизации хобби.

Ранее редакция сообщала о том, что на отечественный мессенджер МАХ перешли 50 тысяч госслужащих в Новосибирской области. Он стал популярным инструментом для деловой коммуникации в органах власти региона.