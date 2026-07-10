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Общество

Новые китайские бренды пополнят список локализованных авто для такси

Автор: Артем Рязанов

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В списке уже 28 моделей от разных производителей

Минпромторг России объявил, что скоро в список автомобилей для такси добавят модели брендов Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo.

— В ближайшее время список будет расширен за счет новых моделей Jetour, Tenet, Omoda и Jaecoo. После утверждения соответствующее распоряжение правительства будет опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, — говорится в сообщении.

Сегодня для закупок в таксопарки подходят 28 моделей от Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour.

Список регулярно обновляется с появлением новых локализованных моделей. Чтобы попасть в него, автомобиль должен соответствовать одному из трех критериев, установленных законом о локализации такси:

  1. Общее количество баллов локализации должно соответствовать порогу, установленному правительством РФ для госзакупок.
  2. Машина должна быть произведена в рамках СПИК, подписанного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.
  3. Автомобиль должен быть выпущен в рамках СПИК после 1 марта 2025 года, при этом правительство разрешило его использовать в качестве легкового такси.

В Минпромторге отметили, что для соответствия автомобиля третьему критерию правительство РФ утвердило дополнительные условия. На их основе можно будет принять решение.

— Возможность включения модели в перечень рассматривается в том случае, если автомобиль набирает не менее 1500 баллов локализации без учета НИОКР, а инвестиции компании-изготовителя в развитие производства за последние два года составляют не менее 10 миллиардов рублей, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что все новые модели, которые планируется включить в список, соответствуют указанным параметрам.

Ранее редакция сообщал о том, что новосибирские таксисты массово переходят на газ.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Общество

Регионы : Россия

Теги : такси локализация

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