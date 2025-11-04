В Новосибирске мост через Иню полностью открыли для движения

В Новосибирске после капитального ремонта полностью открыли движение по мосту через реку Иню на Бердском шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Муниципалитет заключил контракт на реконструкцию в декабре 2023 года, а к работам приступили весной 2024-го. Ранее из-за критического состояния моста были введены ограничения по проезду тяжелого транспорта и перекрыта одна полоса движения в сторону Академгородка. Это была одна из основных причин заторов на данном участке Бердского шоссе. Специалисты подчеркивали, что капитальный ремонт был необходимой мерой: обследование выявило серьезные дефекты несущих конструкций, которые угрожали полным обрушением сооружения.

В ходе ремонтных работ переправа была полностью восстановлена, говорится в сообщении мэра. Подрядчики обновили дорожное покрытие, пролетные строения, барьерные и перильные ограждения, опоры освещения и систему водоотвода. Открытие движения в полном объеме должно разгрузить один из основных выездов из Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 миллиарда рублей.