В Новосибирске мост через Иню полностью открыли для движения

В Новосибирске после капитального ремонта полностью открыли движение по мосту через реку Иню на Бердском шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Муниципалитет заключил контракт на реконструкцию в декабре 2023 года, а к работам приступили весной 2024-го. Ранее из-за критического состояния моста были введены ограничения по проезду тяжелого транспорта и перекрыта одна полоса движения в сторону Академгородка. Это была одна из основных причин заторов на данном участке Бердского шоссе. Специалисты подчеркивали, что капитальный ремонт был необходимой мерой: обследование выявило серьезные дефекты несущих конструкций, которые угрожали полным обрушением сооружения.
В ходе ремонтных работ переправа была полностью восстановлена, говорится в сообщении мэра. Подрядчики обновили дорожное покрытие, пролетные строения, барьерные и перильные ограждения, опоры освещения и систему водоотвода. Открытие движения в полном объеме должно разгрузить один из основных выездов из Новосибирска.
Ранее редакция сообщала, что для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 миллиарда рублей.
Фото из тг-канала Максима Кудрявцева
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru