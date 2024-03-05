На ледовой «Арене» предложили создать филиал хоккейной школы «Сибирь»

На сессии регионального парламента депутат Роман Яковлев предложил губернатору рассмотреть возможность совместить развитие спорта на ЛДС «Сибирь», хоккейного клуба «Сибсельмаш» и школы №210.
— Предлагаю рассмотреть возможность обучения в школе детей-спортсменов, которые занимаются хоккеем, чтобы школа имела спортивный уклон, — добавил Яковлев.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что основная база детской хоккейной спортивной школы — это ЛДС «Сибирь». В этом году там откроется интернат для молодых спортсменов.
— Однако, с учетом того, что на ЛДС «Арена» создана серьезная инфраструктура, много раздевалок, думаю целесообразно и возможно организовать там филиал спортивной школы на левом берегу, — согласился глава региона.
Спортивная школа по хоккею «Сибирь» базируется в ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого. Кроме того, у школы есть структурное подразделение в Краснообске. По итогам сезона 2022/2023 спортивная школа по хоккею «Сибирь» заняла шестое место в рейтинге детско-юношеских хоккейных школ РФ, говорится на сайте учреждения.
Ранее редакция сообщала о том, что международный турнир по хоккею пройдет в Новосибирске в апреле.
Фото из группы ГАУ НСО «Арена» ВКонтакте
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