Главным итогом года для новосибирских аграриев может стать рост закредитованности

Согласно официальным данным, сельское хозяйство Новосибирской области завершает 2025 год с рекордными показателями. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в регионе вырос на 35% по сравнению с прошлым годом. Однако несмотря на эти цифры аграрии региона говорят о том, что подошли к концу года не с ожидаемой прибылью, а с возросшей долговой нагрузкой. Снижение закупочных цен на зерно, потери части урожая из-за аномальных снегопадов и сложная ситуация в животноводстве создают угрозу финансовой устойчивости для многих хозяйств. Infopro54 подвел итоги года вместе с аграриями.

Урожай есть, а денег нет

Сибирский федеральный округ в целом собрал 18,5 миллиона тонн зерна, что на 12% больше, чем в 2024 году. Об этом в декабре сообщили в Министерстве сельского хозяйства России. Новосибирская область по объему собранных зерновых и зернобобовых на третьем месте в СФО с показателем 3,3 миллиона тонн. Однако перенасыщение рынка привело к очередному обвалу закупочных цен. За 1 тонну пшеницы 4–5-го классов, которой как раз больше всего в Новосибирской области, предлагают 7–9 тысячи рублей. Аграрии объясняют, что это ниже себестоимости. Хозяйства, которым есть где хранить зерно, предпочитают его не продавать.

Не менее серьезный удар по отрасли нанесли природные аномалии. Ранний и устойчивый снежный покров, установившийся 10 октября, не позволил убрать так называемые высокомаржинальные культуры — лен, рапс и сою. Именно на них крупные растениеводческие и фермеры рассчитывали заработать.

— 10 октября уже был устойчивый снежный покров, по крайней мере на северо-востоке области. На полях остались высокомажоритарные культуры: лен, рапс, соя. Какую часть крестьяне успели убрать, но многое ушло под снег. Именно на этих культурах хозяйствам удается хоть что-то заработать, компенсировать потери от низких цен на зерно, и на них был расчет. Но погода эти расчеты перечеркнула. На полях остались вложенные деньги. Это значит, что в следующем году денег нам тоже не хватит и опять придется брать кредиты. Мы надеялись, что в этом году выкарабкаемся и погасим наш кредитный портфель. А нет, получается, что мы его очередной раз наращиваем, — рассказал Infopro54 председатель совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Кризисы в овощеводстве и животноводстве

Проблемы не ограничиваются зерновым сектором. В овощеводстве регион столкнулся с рекордным падением цен на картофель. В декабре средняя цена составляет 35,38 рубля за килограмм. Аграрии называют такое падение оскорбительным и нелогичным.

— Я ранее уже говорил, что с учетом всех факторов, оптимальная цена картофеля – 50-60 рублей за килограмм. Такие цены позволят производителям продолжать заниматься картофелеводством, и для потребителя это доступная цена. Сильное снижение, которое мы наблюдаем этой осенью, оскорбительно для аграриев. Это какие-то ценовые игры, от которых производители пострадают. Если картофелеводством заниматься невыгодно, это может привести к том, картофеля станут меньше сажать, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

В животноводстве ситуация также остается сложной. Поголовье молочных коров в Новосибирской области за год сократилось на 6%. Производство сырого молока падает.

—Новосибирская область как всегда в лидерах по снижению. В среднем по СФО производство молока растет за счет увеличения продуктивности. Но в Новосибирской области снижение поголовья не перекрывается ростом продуктивности — мы видим падение производства сырого молока в сравнении с прошлым годом», — рассказал Infopro54 председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко.

Наиболее драматичная ситуация сложилась в мясном скотоводстве. Говядина в регионе за год подорожала более чем на 20%.

— Поголовье мясных коров в Новосибирской области сокращается еще больше, чем в молочном секторе. Люди покупают курятину, максимум свинину, до говядины добираются редко. Потому что она — дорогой продукт, в нынешней ситуации даже элитный, далеко не всем доступный. Это одна из причин, почему производство падает, — говорит Алексей Сальников.

Цепная реакция проблем

Проблемы аграриев имеют цепную реакцию. Из-за отсутствия доходов хозяйства не могут обновлять технику.

— Машиностроители тоже очень сильно страдают. Слышим постоянные звонки рекламные со всех машиностроительных организаций, которые предлагают нам орудия, средства сельхозпроизводства, но мы их купить не можем. Поэтому будет останавливаться вот эта цепочка, — отмечают в Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области.

Накладывается на все это острейший кадровый дефицит. В сельском хозяйстве не хватает как специалистов с высшим образование, так и рабочих

— У нас нет абсолютно животноводов, у нас нет пастухов. У нас крайне напряженно с механизаторами, трактористами, а нам еще включают компетенции дополнительные вот цифровизации. Мы просто не понимаем, для чего они сейчас, когда четыре года подряд мы идем на проломы и на провалы, тратим весь «жир» и закредитовываемся, лезем в банковские структуры, берем дополнительные кредиты и не знаем, какие будем отдавать. Они не растворяются, они у нас накапливаются, — подчеркивает Алексей Сальников.

Конкуренция с привозной продукцией

Дополнительным вызовом для местных производителей стала конкуренция с более дешевой привозной продукцией. В магазинах Новосибирска можно встретить молочную продукцию из Краснодарского края или Белоруссии, которая стоит дешевле местной.

— Мне это тоже удивительно. Какая же должна быть себестоимость у продукции, если ее выгодно в далекую Сибирь везти? Я в свое время говорил чиновникам: если они к нам везут, я тоже готов 70 тонн творога белорусам отправить. Улыбки в ответ. Или другой пример: сегодня заключаются договоры с Узбекистаном, Таджикистаном на поставку картофеля, моркови. А почему мы своих-то крестьян не поддерживаем в нужном объеме? Поддерживают кого угодно, только не своих, — сообщил Infopro54 председатель ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков.

Итог: долговая петля

Именно рост кредитной нагрузки может стать главным итогом 2025 года для аграриев. Низкие цены на зерно и потери урожая высокомаржинальных культур лишили их возможности заработать и рассчитаться по старым долгам. Вместо ожидаемого восстановления финансов хозяйства вынуждены брать новые кредиты, чтобы подготовиться к следующему сезону. Представители отрасли считают, что на всех уровнях должны понимать значимость поддержки аграрного сектора.

Ранее редакция рассказывала, что для решения проблемы нехватки кадров в сельском хозяйстве Россия рассматривает возможность привлечения мигрантов из Афганистана.