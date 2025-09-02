В Новосибирской области оценили качество зерна после затяжных дождей

Дождливые дни в августе стали серьезным вызовом для аграриев Новосибирской области, поставив под угрозу качества зерна. Агрономы опасаются повторения ситуации прошлого года, когда значительная часть урожая пошла на фураж. Этого удастся избежать, если в сентябре не будет большого количества осадков.

— Бедой прошлого года, как мы помним, было прорастание на корню — то есть пшеница еще стояла в полях, а зерно в колосе уже прорастало. Из-за этого даже пшеница третьего класса становилась пшеницей пятого класса. В хлебопекарное производство такое зерно не идет. В текущем году этой беды мы пока избежали. Дожди вовремя остановились. Еще неделя интенсивных осадков, и мы бы увидели прорастание. Сейчас все зависит от погоды в сентябре. Оптимально будет во второй декаде месяца еще сделать срез и посмотреть, какое зерно в целом получает регион. Что касается клейковины, этот показатель пока невысокий из-за того, что в целом лето было не жаркое, — рассказал Infopro54 генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председателя комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов.

Если снижение качества зерна будет существенным, это может усугубить ключевую проблему — низкие закупочные цены. Сейчас, говорят эксперты, вне зависимости от качества, зерно стоит немного, крестьянам, особенно сибирским, невыгодны продажи. Фермеры говорят, что фактически текущие закупочные цены в два раза ниже себестоимости. В такой ситуации единственной стратегией для тех хозяйств, которые могут себе это позволить, становится складирование зерна в ожидании лучшей конъюнктуры.

