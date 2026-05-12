В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

ГУФСИН Красноярского края объявило тендер на строительство тюрьмы в Минусинске. Создание объекта входит в федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы на период с 2018 по 2035 годы». Начальная стоимость контракта составляет 2,79 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Подача заявок от потенциальных участников должна завершиться 1 июня.

Согласно условиям конкурса, тюремное учреждение будет вмещать 593 человека. Подрядчику будет поручено возвести здание с блоками А и Б. Площадь блока А составит 2,3 тысячи квадратных метров, а блока Б — 380 квадратных метров. Также победитель аукциона должен построить переходную галерею и прогулочный двор. Все работы должны быть завершены к 5 декабря 2030 года.

Напомним, о планах строительства новой тюрьмы в Минусинске стало известно в августе 2025 года.

До этого самая крупная стройка тюрьмы в России была связана с созданием следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино под Санкт-Петербургом. Объект был сдан в 2015 году. Он рассчитан на 4 тысячи человек и стал крупнейшим в Европе следственным изолятором.

В августе 2025 года было опубликовано постановление правительства РФ, где сообщалось, что в стране планируют построить 11 новых следственных изоляторов (СИЗО) на 11 230 мест, 14 новых режимных корпусов на 3420 мест, реконструировать четыре режимных корпуса на 425 мест, а также построить и реконструировать 118 объектов вспомогательного назначения в следственных изоляторах.

Срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» продлен с 2030-го до 2035 год, ее финансирование увеличено со 105 млрд рублей до 359,2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мост через Власиху в Оби завершат осенью 2026 года.