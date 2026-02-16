В Новосибирске в микрорайоне «Весенний» возобновились выбросы с едким запахом

Жители микрорайона «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска вновь столкнулись с удушливыми промышленными выбросами. По словам членов инициативной группы, проблема, о которой они сообщают несколько лет, обострилась в феврале 2026 года. Неприятный запах ощущается практически ежедневно в вечернее и ночное время.

Микрорайон расположен вблизи промышленной зоны, где действуют несколько крупных предприятий. Люди описывают запах как сернистый, похожий на тот, что возникает при зажигании спички. Жители уверены, что знают источник выбросов, но официального подтверждения этому нет. Ранее они неоднократно обращались в различные инстанции, включая прокуратуру и Следственный комитет. После публикаций в СМИ и проверок наступали кратковременные периоды затишья, однако затем ситуация повторялась. Так получилось и в этот раз.

— Выбросы возобновились после 5 февраля. И последнюю рабочую неделю они были каждый день после 18:00. И это может продолжаться до 23:00. У меня ребенок засыпает, а открыть окно невозможно: открываешь, и несет с улицы. В январе тоже пару раз пахло сернистым, но не так сильно. А сейчас запах очень сильный, дышать невозможно. Окна наглухо закрывают даже те, кто к этому запаху более терпимо относится, — рассказала Infopro54 член инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Жители «Весеннего» добиваются установки в микрорайоне стационарного поста мониторинга загрязнения воздуха. Они считают, что автоматический контроль, работающий в онлайн-режиме, поможет наконец зафиксировать выбросы и доказать их связь с конкретным предприятием. Действующая система, по мнению людей, неэффективна: пробы воздуха берутся не во время выбросов, и нарушения не фиксируются.

17 и 18 февраля инициативная группа жителей микрорайона «Весенний» будет встречаться с руководством регионального управления Росприроднадзора и прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала о том, как прошло обсуждение проблемы промышленных выбросов в микрорайоне «Весенний» в Заксобрании Новосибирской области. Участие в этом разговоре принимал руководитель предприятия «Желдорреммаш».