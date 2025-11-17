Рекламодателям

В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания

  • 17/11/2025, 15:07
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания
Жители микрорайона добиваются установки поста мониторинга атмосферного воздуха

В Новосибирске тема загрязнения воздуха в микрорайоне «Весенний» вышла на новый уровень. Жители, которые требуют объективной оценки ситуации и постоянного мониторинга качества воздуха, получили ответ от администрации района по поводу установки стационарного поста с анализатором.

Глава администрации Первомайского района в ответе на обращение членов инициативной группы заявил о готовности муниципалитета содействовать в оформлении земельного участка под пост, однако вопрос финансирования остается открытым.

— В соответствии с действующими нормами бюджетного законодательства администрация района не имеет возможности финансировать деятельность федерального бюджетного учреждения за счет средств муниципального бюджета. Финансирование работ по проектированию, установке и обслуживанию подобных объектов за счет средств муниципалитета не предусмотрено.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем согласовать в ФГБУ «Западно-Сибирское УМГС» с учетом запросов и пожеланий жителей микрорайона необходимые требования к земельному участку, на котором планируется расположение стационарного поста. Это включает необходимые отступы, направление розы ветров в микрорайоне, на каком праве возможно владение земельным участком под размещаемым объектом, согласие ФГБУ «Западно-Сибирское УМГС» поставить на баланс и обслуживать стационарный пост на «Весеннем», а также иные требования для подобных объектов.  После согласования данных параметров с учетом запросов жителей микрорайона администрация района готова оказать содействие инициативной группе в определении земельного участка для размещения стационарного поста мониторинга окружающей среды на микрорайоне «Весенний», — говорится в ответе главы администрации Первомайского района Вадима Бобыря (документ есть в распоряжении редакции Inforpo54).

Жители восприняли этот ответ позитивно. Их не удивляет то, что фактически им предлагают и дальше действовать самим, разбираясь и согласовывая требования. Активисты уже так давно в этой теме, что готовы делать то, что обычно делают официальные структуры и эксперты разного уровня.

— Мы будем связываться с Росгидрометом, Западно-Сибирским УГМС. Там есть специалист, который является исполнителем по нашим вопросам и письмам. Некоторые советы он давал, как можно действовать и ускорить этот процесс. Он нам говорил, что добиваться расширения федеральной сети — это очень сложно и практически невыполнимо. А вот попробовать добиться установки поста и создания территориальной сети от регионального Минприроды — это более реальная задача. Мы уже встретились с представителем завода, который делает такие посты. Он приезжал на микрорайон, посмотрел территорию. Сказал, что оптимальным вариантом будет установка специального ящика на опору, и туда уже поместить современные газоанализаторы, которые в автоматическом режиме будут измерять уровень загрязняющих веществ в воздухе и в режиме реального времени передавать данные. В случае превышения ПДК данные будут направляться в соответствующие службы. С нашей стороны уже почти всё сделано, осталось только кому-то принять решение, — рассказала Infopro54 представитель инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Чтобы ускорить процесс, активисты обратились в комиссию по экологии Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой помочь в организации рабочей группы. Если удастся согласовать все вопросы и в итоге автоматический пост мониторинга атмосферного воздуха будет установлен, это станет прецедентом для Новосибирска.

Добавим, что с конца октября жители микрорайона «Весенний» жалуются на усиление выбросов со стороны промзоны.

Ранее редакция подробно рассказывала о ситуации с выбросами в микрорайоне «Весенний» и о том, как оценивают происходящее независимые эксперты.

 

Автор фото Антон Проценко. Фото предоставлено автором редакции Infopro54

1 096

Рубрики : Экология Общество

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : микрорайон "Весенний" загрязнение воздуха Вредные выбросы


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В будущих небоскребах Новосибирска вводят минимальную площадь квартир
17/11/25 16:00
Бизнес Власть Город Недвижимость
Спрос на подержанные авто в Новосибирской области вырос на 10%
17/11/25 15:10
Бизнес
В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания
17/11/25 15:07
Общество Экология
Цены на автозапчасти в России в 2026 году вырастут до 20%
17/11/25 14:00
Суд в Якутии отказал в возврате жилья, проданного под влиянием мошенников
17/11/25 13:00
Недвижимость Право&Порядок
Этносемья легализовала в Новосибирске более 80 мигрантов из Средней Азии
17/11/25 12:15
Право&Порядок
СГК увеличила объем вложений в теплоснабжение городов Сибири
17/11/25 12:11
Бизнес
Новосибирцев предупредили о мошенничестве с билетами на транспорт
17/11/25 12:00
Общество Право&Порядок
Назначен новый начальник управления ветеринарии Новосибирской области
17/11/25 11:45
Агропром Власть Отставки и назначения
Скидки застройщиков на новостройки в Новосибирске доходят до 35%
17/11/25 11:00
Бизнес Недвижимость
В Новосибирске построили и переложили 80 километров теплосетей
17/11/25 10:39
Бизнес
У застройщиков Новосибирска нашли почти миллиард недоплаченных налогов
17/11/25 10:00
Бизнес Власть Недвижимость
Вместо вклада новосибирцам предлагают страховки и инвестиции
17/11/25 9:30
Общество Финансы
В Новосибирске ФНС взыскивает с физлиц 1,4 миллиарда рублей долгов по налогам
17/11/25 9:00
Власть Общество Финансы
Площадку около карьера в Ленинском районе Новосибирска предложили застройщикам
16/11/25 19:00
Власть Город Недвижимость
«Чтобы дом не становился тюрьмой»: в России нужно принимать закон против домашнего насилия
16/11/25 18:00
Власть Общество Право&Порядок
Мокрый снег с дождем прогнозируют в Новосибирской области
16/11/25 17:30
Общество
В Госдуме сообщили о возможном способе увеличить пенсию более чем в два раза
16/11/25 17:00
Власть Общество
На руках у новосибирцев находятся свыше 140 тысяч единиц гражданского оружия
16/11/25 16:00
Власть Общество
Пивоваренные предприятия в Новосибирске занижали объемы производства
16/11/25 15:00
Бизнес Власть
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять