В Новосибирске тема выбросов на «Весеннем» дошла до Росгидромета и Заксобрания

В Новосибирске тема загрязнения воздуха в микрорайоне «Весенний» вышла на новый уровень. Жители, которые требуют объективной оценки ситуации и постоянного мониторинга качества воздуха, получили ответ от администрации района по поводу установки стационарного поста с анализатором.

Глава администрации Первомайского района в ответе на обращение членов инициативной группы заявил о готовности муниципалитета содействовать в оформлении земельного участка под пост, однако вопрос финансирования остается открытым.

— В соответствии с действующими нормами бюджетного законодательства администрация района не имеет возможности финансировать деятельность федерального бюджетного учреждения за счет средств муниципального бюджета. Финансирование работ по проектированию, установке и обслуживанию подобных объектов за счет средств муниципалитета не предусмотрено. В связи с вышеизложенным, рекомендуем согласовать в ФГБУ «Западно-Сибирское УМГС» с учетом запросов и пожеланий жителей микрорайона необходимые требования к земельному участку, на котором планируется расположение стационарного поста. Это включает необходимые отступы, направление розы ветров в микрорайоне, на каком праве возможно владение земельным участком под размещаемым объектом, согласие ФГБУ «Западно-Сибирское УМГС» поставить на баланс и обслуживать стационарный пост на «Весеннем», а также иные требования для подобных объектов. После согласования данных параметров с учетом запросов жителей микрорайона администрация района готова оказать содействие инициативной группе в определении земельного участка для размещения стационарного поста мониторинга окружающей среды на микрорайоне «Весенний», — говорится в ответе главы администрации Первомайского района Вадима Бобыря (документ есть в распоряжении редакции Inforpo54).

Жители восприняли этот ответ позитивно. Их не удивляет то, что фактически им предлагают и дальше действовать самим, разбираясь и согласовывая требования. Активисты уже так давно в этой теме, что готовы делать то, что обычно делают официальные структуры и эксперты разного уровня.

— Мы будем связываться с Росгидрометом, Западно-Сибирским УГМС. Там есть специалист, который является исполнителем по нашим вопросам и письмам. Некоторые советы он давал, как можно действовать и ускорить этот процесс. Он нам говорил, что добиваться расширения федеральной сети — это очень сложно и практически невыполнимо. А вот попробовать добиться установки поста и создания территориальной сети от регионального Минприроды — это более реальная задача. Мы уже встретились с представителем завода, который делает такие посты. Он приезжал на микрорайон, посмотрел территорию. Сказал, что оптимальным вариантом будет установка специального ящика на опору, и туда уже поместить современные газоанализаторы, которые в автоматическом режиме будут измерять уровень загрязняющих веществ в воздухе и в режиме реального времени передавать данные. В случае превышения ПДК данные будут направляться в соответствующие службы. С нашей стороны уже почти всё сделано, осталось только кому-то принять решение, — рассказала Infopro54 представитель инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Чтобы ускорить процесс, активисты обратились в комиссию по экологии Законодательного собрания Новосибирской области с просьбой помочь в организации рабочей группы. Если удастся согласовать все вопросы и в итоге автоматический пост мониторинга атмосферного воздуха будет установлен, это станет прецедентом для Новосибирска.

Добавим, что с конца октября жители микрорайона «Весенний» жалуются на усиление выбросов со стороны промзоны.

Ранее редакция подробно рассказывала о ситуации с выбросами в микрорайоне «Весенний» и о том, как оценивают происходящее независимые эксперты.