В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Прокуратура Новосибирской области 26 февраля сообщила об организации проверки сведений о загрязнении атмосферного воздуха вблизи микрорайона «Весенний». Проверку будет проводить межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

История с выбросами в «Весеннем» длится уже несколько лет. В этом районе города расположена промышленная зона. Многочисленные проверки проводили все возможные надзорные органы. Предприятия получали предписания, платили штрафы, но жители регулярно жалуются на едкий запах, который накрывает микрорайон. Начало текущего года стало периодом относительного благополучия: по словам живущих в «Весеннем», неприятного химического запаха не было. Но после 5 февраля выбросы возобновились.

— Выбросы происходят преимущественно в вечернее и ночное время. Мы сделали фотографии, которые подтверждают наши слова, и передали их прокуратуре на встрече 18 февраля. На этой встрече кроме прокурора области был и глава регионального министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Он сказал, что будет содействовать установке автоматического поста мониторинга состояния атмосферного воздуха в нашем микрорайоне. Прокурор сказал, что будут приняты меры реагирования. Еще в тот же день было заседание рабочей группы по нашей проблеме в Заксобрании. С вечера 18 февраля едкие выбросы прекратились. Так уже было не раз: после жалоб и во время проверок на какой-то период дышать нам становится легче. Но потом все заново, — рассказала Infopro54 член инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Infopro54 следит за ситуацией в микрорайоне «Весенний». Редакция рассказывала, что о проблеме говорит независимый эколог, и как комментирует проблему руководство «Желдорреммаш».

Напомним, в феврале в Новосибирске и Искитиме введен режим «черного неба».