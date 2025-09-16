Рекламодателям

В Новосибирске жители «Весеннего» просят установить пост мониторинга воздуха

  • 16/09/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске жители «Весеннего» просят установить пост мониторинга воздуха
Периодически этот микрорайон задыхается от удушливых промышленных выбросов

Жители микрорайона «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска добиваются установки поста мониторинга загрязнения воздуха. Инициативная группа направила соответствующие письма в органы власти и контрольно-надзорным органам. Люди, живущие рядом с промзоной, считают, что постоянная оценка уровня загрязнения атмосферы, поможет расставить точки над «i» и окончательно установить источник крайне неприятных запахов.

Микрорайон «Весенний» уже несколько лет жалуется на удушливый едкий запах. Люди описывают его как запах от разгорающейся спички (выделения сернистого газа). О своей проблеме они неоднократно сообщали властям всех уровней, правоохранительным и надзорным органам. Запах, рассказывают жители, исходит от промышленной зоны. Люди уверены, что знают, выбросы какого предприятия всему виной. Но официально их подозрения не подтверждены, несмотря на фото- и видеофиксацию выбросов и подробные дневники наблюдений. Именно поэтому жители «Весеннего» ставят вопрос о постоянном и автоматическом мониторинге загрязнений воздуха в их микрорайоне.

— На «Весеннем» проживает большое количество людей и проблема выбросов очень серьезная. Действующая система оценки качества воздуха не позволяет оперативно фиксировать нарушения. Мы уже не раз сталкивались с тем, что после наших жалоб проводились заборы проб воздуха. Но еще ни разу контролирующие органы не провели замеры во время выбросов. Не удивительно, что ничего они не находили. Поэтому мы и просим поставить стационарный пост наблюдения непосредственно в микрорайоне, чтобы избежать двояких, спорных ситуаций: когда тысячи людей задыхаются от вони, а им предъявляют результаты замеров, проведенных в другое время, и пытаются доказать, что всем показалось. Есть современные анализаторы, которые позволяют осуществлять мониторинг и в онлайн-режиме всё это передавать. И тогда будет понятна связь выбросов на предприятии и вони, накрывающей «Весенний». И никакой лаборатории не надо будет приезжать, — рассказала Infopro54 член инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

В Первомайском районе есть один стационарный пост мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Это один из девяти постов, действующих в Новосибирске. Эксперты, в том числе и государственных служб, уже не раз говорили, что для большого города сеть точек, где ведется отбор проб воздуха, должна быть более развитой и масштабной. То есть, просьбы и требования жителей «Весеннего», по идее, не могут показаться чрезмерными. Но решения пока нет. Люди говорят, что сейчас качество их жизни зависит от направления ветра и от частоты проверок на предприятиях.

— После публикаций в СМИ, обращений в прокуратуру и СК наступают кратковременные периоды затишья. Однако затем выбросы возобновляются. В августе прошлого года у нас начались встречи с директором производства, которое мы считаем источником этого удушающего запаха, от которого першит в горле и болит голова. Он нам пообещал установить современную систему очистки. Вы же понимаете, что если бы предприятие было ни при чем, то ничего бы они не устанавливали. Сначала они обещали на четыре источника установить, в итоге установили на два. И после этого ситуация стала каким-то образом решаться. Выбросы, по нашим наблюдениям, стали более кратковременными. Ну и во вовремя проверок, повторю, их нет, — говорит Анастасия Абрамова.

В промышленной зоне, рядом с которой находится микрорайон «Весенний», действуют несколько крупных предприятий. В июне текущего года региональное Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области опубликовало свои пояснения в связи с жалобами на запах возле микрорайона «Весенний». В этом материале говорится о том, что прокуратура при участии специалистов Минприроды в мае проводила проверку шести предприятий в указанной промзоне. Детальная информация о выявленных нарушениях не публиковалась и источник запаха не был назван. Но при этом в материале подчеркивается, что неприятный запах не всегда говорит о загрязнении атмосферного воздуха.

Ранее редакция рассказывала, что в Сибири 13 городов попали в список с высоким загрязнением воздуха.

 

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

