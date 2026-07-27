Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

Данные о посещаемости подтверждают эту тенденцию. Среди наиболее востребованных событий оказались балетные и оперные представления в НОВАТе, спектакли в театрах «Глобус», «Красный факел», «Новосибирский музыкальный театр», а также крупные выставки в художественном и краеведческом музеях. Такое разнообразие интересов свидетельствует об успехе программы в популяризации культурного наследия и помогает молодежи находить близкие им по духу мероприятия.

Андрей Беднарский, руководитель ВТБ в Новосибирской области, отметил, что «Пушкинская карта» выполняет несколько важных задач: делает культуру более доступной для молодых людей, помогает формировать их эстетические предпочтения и укрепляет семейные связи. Зачастую посещение культурных мероприятий по карте становится поводом для совместных семейных выходов, когда молодежь приглашает своих родителей или младших братьев и сестер, создавая общие воспоминания. Он выразил уверенность, что все больше семей откроют для себя культурные возможности региона благодаря этой программе.

Министерство культуры региона рассматривает «Пушкинскую карту» как эффективный инструмент культурного развития. В настоящее время к программе подключены 240 организаций Новосибирской области, в том числе государственные, муниципальные и частные театры, музеи, концертные и образовательные площадки, библиотеки и кинотеатры. Основная задача – не только увеличение числа участников, но и повышение узнаваемости и привлекательности программы для молодежи. Для этого разрабатываются пути интеграции афиши культурных событий в популярные у молодых людей цифровые сервисы.