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Финансы

Новосибирская молодежь потратила в учреждениях культуры 133 млн рублей

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На киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей

Молодежь Новосибирской области все чаще обращает внимание на культурные учреждения как на привлекательный способ провести свободное время, и «Пушкинская карта» существенно упрощает этот выбор. По информации банка ВТБ, который курирует эту инициативу, в 2026 году объем трат по «Пушкинским картам» в регионе составил 133 миллиона рублей, а общее количество выданных карт достигло 167 тысяч. Среди держателей карт преобладают старшеклассники, составляя 55% всех пользователей в возрасте 15–18 лет.

Анализ расходов выявил интересную динамику. Если изначально первенство по тратам принадлежало кино, то к середине текущего года ситуация изменилась: на киносеансы молодые жители региона потратили около 40% от общей суммы, что эквивалентно 53,8 миллионам рублей. Стоит отметить, что лимит в 2 тысячи рублей на покупку билетов в кино из общего годового лимита в 5 тысяч стимулирует молодежь к поиску других культурных развлечений. Это, в свою очередь, способствует росту интереса к более «глубокому» погружению в культуру, такому как посещение спектаклей, выставок и прочих мероприятий, которые молодые люди начинают воспринимать как значимую часть своего досуга.

Данные о посещаемости подтверждают эту тенденцию. Среди наиболее востребованных событий оказались балетные и оперные представления в НОВАТе, спектакли в театрах «Глобус», «Красный факел», «Новосибирский музыкальный театр», а также крупные выставки в художественном и краеведческом музеях. Такое разнообразие интересов свидетельствует об успехе программы в популяризации культурного наследия и помогает молодежи находить близкие им по духу мероприятия.

Андрей Беднарский, руководитель ВТБ в Новосибирской области, отметил, что «Пушкинская карта» выполняет несколько важных задач: делает культуру более доступной для молодых людей, помогает формировать их эстетические предпочтения и укрепляет семейные связи. Зачастую посещение культурных мероприятий по карте становится поводом для совместных семейных выходов, когда молодежь приглашает своих родителей или младших братьев и сестер, создавая общие воспоминания. Он выразил уверенность, что все больше семей откроют для себя культурные возможности региона благодаря этой программе.

Министерство культуры региона рассматривает «Пушкинскую карту» как эффективный инструмент культурного развития. В настоящее время к программе подключены 240 организаций Новосибирской области, в том числе государственные, муниципальные и частные театры, музеи, концертные и образовательные площадки, библиотеки и кинотеатры. Основная задача – не только увеличение числа участников, но и повышение узнаваемости и привлекательности программы для молодежи. Для этого разрабатываются пути интеграции афиши культурных событий в популярные у молодых людей цифровые сервисы.

Фото: magnific.com/Автор: bearfotos

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы ВТБ банки

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Кешбэк-рекорды: во второй половине 2026 года выплаты вырастут на треть

Во второй половине 2026 года российские кредитные учреждения планируют увеличить инвестиции в программы лояльности. По предварительным данным ВТБ, общая сумма кешбэк-выплат клиентам может достичь более 270 миллиардов рублей, что на треть превышает показатели первой половины года. Ожидается, что к концу года суммарный объем возвращенных средств за покупки может превысить 473 миллиарда рублей, сохранившись на уровне прошлого года.

В течение первых шести месяцев банки выплатили клиентам около 200 миллиардов рублей, что на 10% меньше, чем в предыдущем году. Эта сумма включает все виды поощрений: прямые денежные выплаты, бонусные баллы и прочие формы стимулирования.

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Новосибирцы стали чаще закрывать кредиты раньше срока

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области в июне 2026 года направили на досрочное погашение кредитов 7,87 млрд рублей. По этому показателю регион занял 11-е место среди всех субъектов Российской Федерации, поднявшись на одну строчку по сравнению с маем, когда объём досрочных выплат составлял 7,43 млрд рублей.

Согласно данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), за месяц количество кредитных договоров, по которым новосибирцы решили закрыть долг раньше срока, выросло до 52,81 тысячи. При этом 65,9% от всей суммы, направленной на досрочное погашение, пришлось на полное закрытие обязательств, а 34,1% — на частичное погашение. Для сравнения: в мае доля полного погашения в регионе была чуть ниже и составляла 63,6%.

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Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

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Чёрные кредиторы маскировались под МФО в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В мае-июне 2026 года специалисты Сибирского главного управления Банка России обнаружили в Новосибирской области сразу трех нелегальных игроков на финансовом поле. В «черный список» регулятора попали две компании, маскирующиеся под микрофинансовые организации, и одна фирма, собиравшая деньги граждан под видом инвестиций в реальный бизнес.

Два выявленных «черных кредитора» работали по классической, но оттого не менее опасной схеме. Эти организации уже были исключены из официального реестра Центробанка и по закону обязаны были прекратить свою деятельность. Однако они продолжили выдавать займы, используя старые вывески и вводя клиентов в заблуждение. Согласно законодательству, использовать в названии аббревиатуры МКК, МФО или слово «ломбард» имеют право только те компании, которые состоят в госреестре.

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Каждый третий заемщик избегает банкротства через финансовое урегулирование

Финансовые трудности заемщиков зачастую удается преодолеть благодаря программам урегулирования долгов. Согласно статистике ВТБ, треть граждан, изначально выражающих намерение инициировать процедуру банкротства при общении с сотрудниками банка, в конечном итоге прибегают к реструктуризации кредитов или иным формам финансовой поддержки.

Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ, поясняет, что главный мотив, побуждающий людей к подаче заявления о банкротстве, заключается в желании мгновенно разрешить свои денежные проблемы. Однако они часто не принимают во внимание негативные долгосрочные последствия. В то же время, программы реструктуризации долгов, кредитные каникулы и прочие виды поддержки могут оказаться более действенными, способствуя сохранению финансовой стабильности.

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Российский бизнес находит новые возможности для внешней торговли

За январь–апрель 2026 года импорт в Россию увеличился на 7%, достигнув $92,3 млрд. При этом в январе–мае импорт из Китая вырос на 26,4% в годовом исчислении. Увеличение товаропотоков требует принципиально иного подхода к организации международных расчетов, чтобы сделки проходили быстро, а маржинальность сохранялась.

В этих условиях все больше предприятий делают выбор в пользу альтернативных платежных инструментов. Ярким примером является система международных расчетов А7, которая демонстрирует устойчивый рост и экспертность в организации трансграничных переводов. Сегодня через компанию А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Этот показатель — прямое доказательство доверия со стороны профессионального сообщества.

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