Новосибирский бизнес-2020

Самые крупные проекты

Крупнейшим бизнес-проектом, который сейчас реализуется на территории Новосибирской области, является молочный завод ООО «Сибирская академия молочных наук» холдинга «ЭкоНива» с совокупным объемом инвестиций 21 млрд рублей. В течение года периодически появлялись слухи о задержке реализации проекта, однако в сентябре пресс-служба правительства региона сообщила, что первый пусковой комплекс молочного завода планируется сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки будет открыт в третьем квартале 2021 года.

Строящийся в селе Пайвино завод станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции с производительностью 1150 тонн молока в сутки. Ранее президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр сообщал, что к 2022 году предприятие планирует выйти на полную мощность переработки. Продукцию компания планирует поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии.

На втором месте по объему инвестиций сегодня находится завод и распредцентр компании Pepsico. Его строительство началось в сентябре на территории Промышленно-логистического парка. В компании говорят об инвестициях в размере 12 млрд рублей, в презентациях Минэкономразвития области указана цифра 13,7 млрд. При полной загрузке мощность предприятия составит более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Продукция будет поступать в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.

Самые крупные сделки

Третье место занимает— 8,3 млрд рублей. Анонсировалось, что его официальный запуск состоится в декабре. Центр будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепита. ОРЦ планируется использовать в том числе и как платформу для формирования экспортных партий продукции Сибирского федерального округа. Первые 3 здания мультитемпературного терминала высокостеллажного хранения оператор планировал ввести до конца 2020 года, еще 2 здания оптовых павильонов-шоурумов — в первом квартале 2021-го. Общая площадь комплекса — 103 тысячи кв. м, ее планируется заполнить за год.

Самой крупной бизнес-сделкой 2020 года однозначно можно назвать приобретение Сбербанком 72% акций в картографическом сервисе 2ГИС. Еще 3% сервиса принадлежат «О2О Холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохранили за собой основатели и менеджмент 2ГИС. Целиком сервис был оценен в 14,3 млрд рублей. Таким образом, за 75% покупатели заплатили 10,7 млрд. В результате сделки Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту развития совместных проектов на два года.

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в 2ГИС в начале июня. В результате сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.

На второе место можно отнести сделку HeadHunter с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении 100% доли в ООО «Зарплата.ру» (управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, одного из ведущих рекрутинговых сайтов в Сибири и на Урале). Как отмечала пресс-служба компании, это будет крупнейшая за несколько лет M&A-сделка на российском рынке онлайн-рекрутинга.

Zarplata.ru является одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. В сообщении уточняется, что компания продолжит работать как независимая «дочка» HeadHunter и развивать свой сервис.

В 2019 году общая выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах Zarplata.ru.

Интересные перспективы

К проектам с большими перспективами можно отнести утиную ферму птицефабрики «Улыбино». Технический запуск проекта состоялся в декабре 2019 года. В рамках проекта птицеферма «Улыбино» планируется построить 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект — 4,2 млрд рублей. Полностью завершить его компания намерена к 2023 году. К этому времени инвестор надеется выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России. У продукции очень большой экспортный потенциал. В качестве конкурента в компании ранее называли проект «Инд-Сибирь», но его реализация в 2020 году была заморожена.

Не менее интересные перспективы уПо итогам ноября 2020 года компания вышла на выпуск 8,5 млн кв. м или 15 млн различных гофроизделий, ящиков и лотков в месяц. То есть уже превысила анонсированные на инвестсовете правительства области показатели бизнес-плана проекта: 6 млн кв. м в месяц и 72 млн кв. м по году. Следующая вершина — выйти на имеющихся площадях на производство 150 млн кв. м продукции в год, то есть удвоить показатели бизнес-плана. По расчетам директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко, на заданные объемы производства предприятие выйдет в 2022 году. В стратегический планах бизнесмена — новое развитие проекта: создание в регионе завода по производству термомеханической массы из низкосортной древесины, из которой, в свою очередь, можно производить древесную бумагу, картон и полуцеллюлозное сырье. Это новые технологии, используемые сейчас во многих странах мира. Полученная продукция гораздо выше качеством, чем та, для производства которой используется макулатура, поэтому она будет интересным экспортным товаром. А Новосибирск в итоге получит крупный холдинг и новую отрасль.

Мультипликативный эффект дастЕе «дочка» — ООО «ОКСИАЛ АДДИТИВС НСК» — в 2020 году получила земельный участок в Советском районе в рамках второй очереди Академпарка . Проектом предполагается строительство научно-производственного комплекса площадью около 16000 кв. м для размещения опытно-промышленного производства сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок. Его реализация позволит группе OCSiAl увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющимся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок TUBALL™ снизится на 35%, отмечалось в сообщении пресс-службы правительства области. Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 641 млн рублей.

Напомним, OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. В 2020 году компания планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства на новосибирской площадке до 150 тонн в год. В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER.

Отложенные проекты

К крупнейшим нереализованным проектам 2020 года можно вновь отнести «мусорную» концессию.

— У нас появились подвижки по работе с «ВИС», с советом директоров, — сообщает Андрей Шимкив. — Поэтому, думаю, что какие-то нормальные решения будут приняты. Давайте дождемся ответа ФАС и уже от этого будем отталкиваться.

Концессионное соглашение по строительству в Новосибирской области двух мусоросортировочных заводов заморожено с 2016 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд рублей. В середине ноября 2020 года гендиректор Группы «ВИС» Кирилл Гапеев заявлял, что все документы для старта проекта на левом берегу уже согласованы и осталась только формальность — подписанное постановление правительства региона. Однако на итоговой пресс-конференции в середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что «мусорная» концессия по-прежнему находится в юридическом тупике и заморожена . Кроме того, наметились сложности для реализации еще одного проекта Группы «ВИС» в регионе — строительства четвертого моста . Как сообщал ЦДЖ, для урегулирования ситуации группа поменяла команду переговорщиков с новосибирскими властями. Теперь всеми проектами в регионе будет заниматься Производственная фирма «ВИС» — генподрядчик стройки Центрального моста с развязками. Вместо Гапеева ключевым переговорщиком становится гендиректор ПФ ВИС Руслан Семенов. На пресс-подходе во время сессии 17 декабря спикер заксобрания Андрей Шимкив заявил:

Еще одно, не первый год ожидаемое, заключение, похоже, также не состоится. Круглый стол, посвященный этому событию, был запланирован на 9 декабря в пресс-центре ТАСС, но потом перенесся на неопределенную дату. Однако чуть позже ТАСС сообщил, что СГК после заключения с мэрией Новосибирска десятилетнего концессионного соглашения стоимостью 5,5 млрд рублей по передаче предприятию муниципальных теплосетей, большинство из которых имеет высокую степень изношенности, намерена более чем в 6 раз увеличить вложения в их обновление — с 90 до 600 млн рублей в год. То есть принципиально вопрос, кажется, решен. Остались нюансы до официального объявления.

Ранее начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев неоднократно говорил, что город не отказывается от заключения новой концессии с СГК, но для этого нужно решить вопрос со старыми.

Кстати, с 2018 года, то есть со смены собственника, СГК предлагает муниципалитету перейти на метод альтернативной котельной. Это позволит компании вложить в реконструкцию магистральных теплосетей около 20 млрд рублей в ценах 2018 года. Соответствующее решение на уровне города также пока не принято.

Так и не заключена недорогая, но очень резонансная для Новосибирска концессия по «умным остановкам».

Как сообщал начальник департамента промышленности мэрии Александр Люлько, одна из крупных компаний российского уровня — потенциальный участник конкурса на заключение концессионного соглашения — решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые требования муниципалитета, считая их слишком жесткими. Ничего страшного в переносе сроков подписания договора о концессии он не видит. Итоги конкурса заказчик планировал подвести в середине марта.

Разочарования года

По-прежнему непонятна ситуация с проектом по развитию мясного животноводства ГК «Горкунов». В мае замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов на пресс-конференции анонсировал этот проект, который должен был стать крупнейшим не только в АПК, но и в экономике Новосибирской области — ГК «Горкунов» за 7 лет планировала вложить в развитие мясного кластера области свыше 30 млрд рублей. Группа намеревалась создать в 6 районах около 30 ферм. К 2027 году в хозяйствах должны были содержаться 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Но проект вызвал критику со стороны заксобрания региона. В итоге через некоторое время стало известно, что группа ведет переговоры с руководством Алтайского края о реализации части проекта на этой территории. Текущую ситуацию в группе не комментируют, но власти Новосибирской области заверяют, что ГК «Горкунов» развивает «мясную программу» в регионе, постепенно приобретая обанкротившиеся хозяйства в Карасуке и Краснозерке. Правда, объемы инвестиций не называют.

В августе АО «Сибмост» все-таки потерял контракт на строительство Восточного обхода и не смогло оспорить это решение Росавтодора в суде. Торги по выбору нового подрядчика планируется провести в начале 2021 года.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области также заявил, что категорически отказался увеличивать в регионе площадь лицензированных угледобывающих участков, отметив, что это может нарушить экологический баланс в регионе.

Какая компания обращалась в правительство за лицензированием участка «Богатырь», он не уточнил. В «Сибантраците» пояснили, что никакого заявления не подавали. В 2018 году «Ведомости» писали, что Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения. Интерес к нему проявлял Эдуард Худайнатов. Интересовалось угольными месторождениями региона ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-Строителей» (Москва). Судя по данным открытых источников, компания специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Угольная тематика в регионе также была привлекательна для ООО «Доронинское-1», которое планировало построить в районе ТОСЭР «Горный» угледобывающее предприятие.

Ожидания 2021 года

Самым главным ожиданием 2021 года пока является старт проекта ООО «Нестле Россия». С одной стороны, до 2024 года компания планирует инвестировать 10 млрд рублей в строительство фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области. С другой — эта компания станет первым резидентом нового индустриального парка «Южный ПЛП», который начинает создаваться под Бердском на площади 143 га. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в создание инфраструктуры парка в 2021 году планируется направить 600 млн рублей. По всей видимости, эта площадка для региона будет одной из самых перспективных с точки зрения размещения новых резидентов. Не исключено, что в итоге на нее «сядут» и те резиденты, которых подтягивал частный инвестор — ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк». Именно она первой предложила создать на этой площадке промпарк. Его якорным резидентом назывался завод по глубокой переработке зерна . Он должен был занять 20 га. Кроме того, в парке планировали разместиться ООО «Аквастрой ТЭК», которая намеревалась построить центр по хранению и обработке данных (15 га), ООО «АПК» — завод по производству кормов (5 га), ООО «Евразия» — мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции (20 га). Также в планах здесь было строительство бизнес-центра, гостиницы, СТО для грузовых автомобилей, площадки по продаже сельхозтехники.

Второй крупный и значимый проект 2021 года — транспортно-логистический терминал в ПЛП. ООО «Новосибирский транспортный терминал» из-за пандемии уже перенесло старт проекта на год, но летом 2021 года планирует начать работы на объекте. Мощность первой очереди составит 300 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.), двух очередей — 600 тысяч ДФЭ. Строительство ТЛЦ в районе станции Чик было одобрено федеральным Минтрансом в августе нынешнего года. Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Ранее старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

На 2021 года намечен старт строительства центра обработки данных ООО «Нэолайн» (4,5 млрд рублей). До конца 2021 года компания намерена подготовить проект и территорию участка площадью 4,3 га на улице Станционной рядом с Экспоцентром. В 2022-2023 годах запланировано строительство офисного (5 тысяч кв. м) и первого технологического здания (7,5 тысяч кв. м) на 2,5 тысячи стоек. В 2025 году — строительство второго здания аналогичной площади на 2 тысячи стоек. В 2025 году запланирована сдача в эксплуатацию всего комплекса.

— На 2021 год у нас еще более масштабные планы: мы начнем строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок. К лету запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест, — рассказывал генеральный директор Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

В 2021-2022 годах новосибирская «Производственная фармацевтическая компания Обновление» («ПФК Обновление») планирует вложить в расширение производства до 3,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск новых цехов, оборудование производственных линий и открытие складов.

В 2021 году компания намерена запустить производство 19 лекарственных препаратов.

— Наша задача — чтобы к проекту были максимально подключены предприятия Новосибирской области, насколько это возможно по их технологическому уровню, опыту персонала и жестким временным рамкам. Время — самое жесткое ограничение, так как быстро освоить новые технологии — это недешево и непросто, — говорил Логачев.

Но самым финансовоемким проектом 2021 года, скорее всего, будет «СКИФ», а вернее, производство оборудования для синхротрона. Первый контракт на поставку оборудования между Институтом катализа СО РАН и ИЯФСО РАН был подписан в середине ноября — на 3 млрд 620 млн рублей. Подписание второго ожидается в феврале на оставшуюся сумму. На пресс-конференции глава ИЯФ СО РАН Павел Логачев говорил, что общая сумма контракта на производство оборудования составляет 12 млрд рублей. Не менее 45% производства институт планирует локализовать на своей площадке. Кроме того, ИЯФ уже размещает заказы на выпуск комплектующих на новосибирских предприятиях.

Стратегической задачей проекта является не только производство оборудования для «СКИФа», но и дальнейшее развитие технологий, которые при этом будет использовать как сам институт, так и предприятия-партнеры.

Кстати, по словам директора Института катализа СО РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова, в 12 млрд не включена сумма на технологическое оборудование для станций синхротрона. Контракт на его производство будет заключаться дополнительно.

Фото из презентации регионального минэкономразвития