Новосибирский бизнес-2020

Крупнейшим бизнес-проектом, который сейчас реализуется на территории Новосибирской области, является молочный завод ООО «Сибирская академия молочных наук» холдинга «ЭкоНива» с совокупным объемом инвестиций 21 млрд рублей. В течение года периодически появлялись слухи о задержке реализации проекта, однако в сентябре пресс-служба правительства региона сообщила, что первый пусковой комплекс молочного завода планируется сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки будет открыт в третьем квартале 2021 года.
На втором месте по объему инвестиций сегодня находится завод и распредцентр компании Pepsico. Его строительство началось в сентябре на территории Промышленно-логистического парка. В компании говорят об инвестициях в размере 12 млрд рублей, в презентациях Минэкономразвития области указана цифра 13,7 млрд. При полной загрузке мощность предприятия составит более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Продукция будет поступать в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.
Самой крупной бизнес-сделкой 2020 года однозначно можно назвать приобретение Сбербанком 72% акций в картографическом сервисе 2ГИС. Еще 3% сервиса принадлежат «О2О Холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохранили за собой основатели и менеджмент 2ГИС. Целиком сервис был оценен в 14,3 млрд рублей. Таким образом, за 75% покупатели заплатили 10,7 млрд. В результате сделки Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту развития совместных проектов на два года.
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в 2ГИС в начале июня. В результате сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.
На второе место можно отнести сделку HeadHunter с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении 100% доли в ООО «Зарплата.ру» (управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, одного из ведущих рекрутинговых сайтов в Сибири и на Урале). Как отмечала пресс-служба компании, это будет крупнейшая за несколько лет M&A-сделка на российском рынке онлайн-рекрутинга.
Zarplata.ru является одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. В сообщении уточняется, что компания продолжит работать как независимая «дочка» HeadHunter и развивать свой сервис.
В 2019 году общая выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах Zarplata.ru.
К проектам с большими перспективами можно отнести утиную ферму птицефабрики «Улыбино». Технический запуск проекта состоялся в декабре 2019 года. В рамках проекта птицеферма «Улыбино» планируется построить 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект — 4,2 млрд рублей. Полностью завершить его компания намерена к 2023 году. К этому времени инвестор надеется выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России. У продукции очень большой экспортный потенциал. В качестве конкурента в компании ранее называли проект «Инд-Сибирь», но его реализация в 2020 году была заморожена.
показатели бизнес-плана проекта: 6 млн кв. м в месяц и 72 млн кв. м по году. Следующая вершина — выйти на имеющихся площадях на производство 150 млн кв. м продукции в год, то есть удвоить показатели бизнес-плана. По расчетам директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко, на заданные объемы производства предприятие выйдет в 2022 году. В стратегический планах бизнесмена — новое развитие проекта: создание в регионе завода по производству термомеханической массы из низкосортной древесины, из которой, в свою очередь, можно производить древесную бумагу, картон и полуцеллюлозное сырье. Это новые технологии, используемые сейчас во многих странах мира. Полученная продукция гораздо выше качеством, чем та, для производства которой используется макулатура, поэтому она будет интересным экспортным товаром. А Новосибирск в итоге получит крупный холдинг и новую отрасль.
второй очереди Академпарка. Проектом предполагается строительство научно-производственного комплекса площадью около 16000 кв. м для размещения опытно-промышленного производства сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок. Его реализация позволит группе OCSiAl увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющимся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок TUBALL™ снизится на 35%, отмечалось в сообщении пресс-службы правительства области. Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 641 млн рублей.
Напомним, OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. В 2020 году компания планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства на новосибирской площадке до 150 тонн в год. В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER.
К крупнейшим нереализованным проектам 2020 года можно вновь отнести «мусорную» концессию.
в юридическом тупике и заморожена. Кроме того, наметились сложности для реализации еще одного проекта Группы «ВИС» в регионе — строительства четвертого моста. Как сообщал ЦДЖ, для урегулирования ситуации группа поменяла команду переговорщиков с новосибирскими властями. Теперь всеми проектами в регионе будет заниматься Производственная фирма «ВИС» — генподрядчик стройки Центрального моста с развязками. Вместо Гапеева ключевым переговорщиком становится гендиректор ПФ ВИС Руслан Семенов. На пресс-подходе во время сессии 17 декабря спикер заксобрания Андрей Шимкив заявил:
— У нас появились подвижки по работе с «ВИС», с советом директоров, — сообщает Андрей Шимкив. — Поэтому, думаю, что какие-то нормальные решения будут приняты. Давайте дождемся ответа ФАС и уже от этого будем отталкиваться.
Ранее начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев неоднократно говорил, что город не отказывается от заключения новой концессии с СГК, но для этого нужно решить вопрос со старыми.
Кстати, с 2018 года, то есть со смены собственника, СГК предлагает муниципалитету перейти на метод альтернативной котельной. Это позволит компании вложить в реконструкцию магистральных теплосетей около 20 млрд рублей в ценах 2018 года. Соответствующее решение на уровне города также пока не принято.
Так и не заключена недорогая, но очень резонансная для Новосибирска концессия по «умным остановкам».
Как сообщал начальник департамента промышленности мэрии Александр Люлько, одна из крупных компаний российского уровня — потенциальный участник конкурса на заключение концессионного соглашения — решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые требования муниципалитета, считая их слишком жесткими. Ничего страшного в переносе сроков подписания договора о концессии он не видит. Итоги конкурса заказчик планировал подвести в середине марта.
критику со стороны заксобрания региона. В итоге через некоторое время стало известно, что группа ведет переговоры с руководством Алтайского края о реализации части проекта на этой территории. Текущую ситуацию в группе не комментируют, но власти Новосибирской области заверяют, что ГК «Горкунов» развивает «мясную программу» в регионе, постепенно приобретая обанкротившиеся хозяйства в Карасуке и Краснозерке. Правда, объемы инвестиций не называют.
В августе АО «Сибмост» все-таки потерял контракт на строительство Восточного обхода и не смогло оспорить это решение Росавтодора в суде. Торги по выбору нового подрядчика планируется провести в начале 2021 года.
На пресс-конференции губернатор Новосибирской области также заявил, что категорически отказался увеличивать в регионе площадь лицензированных угледобывающих участков, отметив, что это может нарушить экологический баланс в регионе.
Какая компания обращалась в правительство за лицензированием участка «Богатырь», он не уточнил. В «Сибантраците» пояснили, что никакого заявления не подавали. В 2018 году «Ведомости» писали, что Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения. Интерес к нему проявлял Эдуард Худайнатов. Интересовалось угольными месторождениями региона ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-Строителей» (Москва). Судя по данным открытых источников, компания специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Угольная тематика в регионе также была привлекательна для ООО «Доронинское-1», которое планировало построить в районе ТОСЭР «Горный» угледобывающее предприятие.
фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области. С другой — эта компания станет первым резидентом нового индустриального парка «Южный ПЛП», который начинает создаваться под Бердском на площади 143 га. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в создание инфраструктуры парка в 2021 году планируется направить 600 млн рублей. По всей видимости, эта площадка для региона будет одной из самых перспективных с точки зрения размещения новых резидентов. Не исключено, что в итоге на нее «сядут» и те резиденты, которых подтягивал частный инвестор — ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк». Именно она первой предложила создать на этой площадке промпарк. Его якорным резидентом назывался завод по глубокой переработке зерна. Он должен был занять 20 га. Кроме того, в парке планировали разместиться ООО «Аквастрой ТЭК», которая намеревалась построить центр по хранению и обработке данных (15 га), ООО «АПК» — завод по производству кормов (5 га), ООО «Евразия» — мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции (20 га). Также в планах здесь было строительство бизнес-центра, гостиницы, СТО для грузовых автомобилей, площадки по продаже сельхозтехники.
На 2021 года намечен старт строительства центра обработки данных ООО «Нэолайн» (4,5 млрд рублей). До конца 2021 года компания намерена подготовить проект и территорию участка площадью 4,3 га на улице Станционной рядом с Экспоцентром. В 2022-2023 годах запланировано строительство офисного (5 тысяч кв. м) и первого технологического здания (7,5 тысяч кв. м) на 2,5 тысячи стоек. В 2025 году — строительство второго здания аналогичной площади на 2 тысячи стоек. В 2025 году запланирована сдача в эксплуатацию всего комплекса.
— На 2021 год у нас еще более масштабные планы: мы начнем строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок. К лету запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест, — рассказывал генеральный директор Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.
В 2021 году компания намерена запустить производство 19 лекарственных препаратов.
— Наша задача — чтобы к проекту были максимально подключены предприятия Новосибирской области, насколько это возможно по их технологическому уровню, опыту персонала и жестким временным рамкам. Время — самое жесткое ограничение, так как быстро освоить новые технологии — это недешево и непросто, — говорил Логачев.
Стратегической задачей проекта является не только производство оборудования для «СКИФа», но и дальнейшее развитие технологий, которые при этом будет использовать как сам институт, так и предприятия-партнеры.
Кстати, по словам директора Института катализа СО РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова, в 12 млрд не включена сумма на технологическое оборудование для станций синхротрона. Контракт на его производство будет заключаться дополнительно.
Фото из презентации регионального минэкономразвития