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Новосибирский бизнес-2020

  • 31/12/2020, 15:45
Автор: Юлия Данилова
Самые резонансные, перспективные, а также нереализованные бизнес-проекты Новосибирской области.

Новосибирский бизнес-2020

Самые крупные проекты

Крупнейшим бизнес-проектом, который сейчас реализуется на территории Новосибирской области, является молочный завод ООО «Сибирская академия молочных наук» холдинга «ЭкоНива» с совокупным объемом инвестиций 21 млрд рублей. В течение года периодически появлялись слухи о задержке реализации проекта, однако в сентябре пресс-служба правительства региона сообщила, что первый пусковой комплекс молочного завода планируется сдать во втором квартале 2021 года. Цех по деминерализации и сушке сыворотки будет открыт в третьем квартале 2021 года.

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

Строящийся в селе Пайвино завод станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции с производительностью 1150 тонн молока в сутки. Ранее президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр сообщал, что к 2022 году предприятие планирует выйти на полную мощность переработки. Продукцию компания планирует поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии.

На втором месте по объему инвестиций сегодня находится завод и распредцентр компании Pepsico. Его строительство началось в сентябре на территории Промышленно-логистического парка. В компании говорят об инвестициях в размере 12 млрд рублей, в презентациях Минэкономразвития области указана цифра 13,7 млрд. При полной загрузке мощность предприятия составит более 60 тысяч тонн готовой продукции в год: чипсы Lay’s и сухарики «ХрусTeam». Продукция будет поступать в регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.

«РосАгроМаркет-Новосибирск» откроет оптово-распределительный центр в ноябре

Третье место занимает распредцентр холдинга «Росагромаркет» — 8,3 млрд рублей. Анонсировалось, что его официальный запуск состоится в декабре. Центр будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепита. ОРЦ планируется использовать в том числе и как платформу для формирования экспортных партий продукции Сибирского федерального округа. Первые 3 здания мультитемпературного терминала высокостеллажного хранения оператор планировал ввести до конца 2020 года, еще 2 здания оптовых павильонов-шоурумов — в первом квартале 2021-го. Общая площадь комплекса — 103 тысячи кв. м, ее планируется заполнить за год.

Самые крупные сделки

Самой крупной бизнес-сделкой 2020 года однозначно можно назвать приобретение Сбербанком 72% акций в картографическом сервисе 2ГИС. Еще 3% сервиса принадлежат «О2О Холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и Mail.ru Group. 25% сохранили за собой основатели и менеджмент 2ГИС. Целиком сервис был оценен в 14,3 млрд рублей. Таким образом, за 75% покупатели заплатили 10,7 млрд. В результате сделки Сбербанк и 2ГИС утвердили дорожную карту развития совместных проектов на два года.

Сбербанк приобрел контрольную долю 2ГИС

— 2ГИС остается самостоятельным в принятии решений о развитии продукта… Мы сохранили команду, более того, активизировали прием специалистов для работы над новыми функциями 2ГИС и проектами, — комментировал заключение сделки основатель 2ГИС Александр Сысоев.

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в 2ГИС в начале июня. В результате сделки инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global Леонида Богуславского полностью вышли из капитала 2ГИС.

На второе место можно отнести сделку HeadHunter с Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V. о приобретении 100% доли в ООО «Зарплата.ру» (управляет платформой по поиску работы и персонала Zarplata.ru, одного из ведущих рекрутинговых сайтов в Сибири и на Урале). Как отмечала пресс-служба компании, это будет крупнейшая за несколько лет M&A-сделка на российском рынке онлайн-рекрутинга.

HeadHunter покупает Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

— Сумма сделки по выкупу 100% доли в ООО «Зарплата.ру» составит 3,5 млрд рублей. Сделка между HeadHunter Group и Hearst Shkulev Digital Regional Network получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 года, — отмечалось в сообщении компании-покупателя.

Zarplata.ru является одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. В сообщении уточняется, что компания продолжит работать как независимая «дочка» HeadHunter и развивать свой сервис.

В 2019 году общая выручка Zarplata.ru составила 854 млн рублей, что сопоставимо с показателями выручки HeadHunter Group в ключевых регионах Zarplata.ru.

Интересные перспективы

К проектам с большими перспективами можно отнести утиную ферму птицефабрики «Улыбино». Технический запуск проекта состоялся в декабре 2019 года. В рамках проекта птицеферма «Улыбино» планируется построить 55 корпусов откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Общий объем инвестиций в проект — 4,2 млрд рублей. Полностью завершить его компания намерена к 2023 году. К этому времени инвестор надеется выйти на лидирующие позиции среди производителей утки в России. У продукции очень большой экспортный потенциал. В качестве конкурента в компании ранее называли проект «Инд-Сибирь», но его реализация в 2020 году была заморожена.

Игорь Диденко: Воплощаем мечты, строим новые планы

Игорь Диденко: Воплощаем мечты, строим новые планы

Не менее интересные перспективы у производственного проекта компании «Гофромастер» — АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат». По итогам ноября 2020 года компания вышла на выпуск 8,5 млн кв. м или 15 млн различных гофроизделий, ящиков и лотков в месяц. То есть уже превысила анонсированные на инвестсовете правительства области показатели бизнес-плана проекта: 6 млн кв. м в месяц и 72 млн кв. м по году. Следующая вершина — выйти на имеющихся площадях на производство 150 млн кв. м продукции в год, то есть удвоить показатели бизнес-плана. По расчетам директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» Игоря Диденко, на заданные объемы производства предприятие выйдет в 2022 году. В стратегический планах бизнесмена — новое развитие проекта: создание в регионе завода по производству термомеханической массы из низкосортной древесины, из которой, в свою очередь, можно производить древесную бумагу, картон и полуцеллюлозное сырье. Это новые технологии, используемые сейчас во многих странах мира. Полученная продукция гораздо выше качеством, чем та, для производства которой используется макулатура, поэтому она будет интересным экспортным товаром. А Новосибирск в итоге получит крупный холдинг и новую отрасль.

OCSiAl возможно инвестирует в научную инфраструктуру 700 млн рублей

OCSiAl возможно инвестирует в научную инфраструктуру 700 млн рублей

Мультипликативный эффект даст новый проект группы OCSiAl. Ее «дочка» — ООО «ОКСИАЛ АДДИТИВС НСК» — в 2020 году получила земельный участок в Советском районе в рамках второй очереди Академпарка. Проектом предполагается строительство научно-производственного комплекса площадью около 16000 кв. м для размещения опытно-промышленного производства сверхчистых графеновых нанотрубок, а также концентратов и суспензий на основе нанотрубок. Его реализация позволит группе OCSiAl увеличить мощности по производству сверхчистых графеновых нанотрубок в 4 раза, концентратов и суспензий — в 2,5 раза по отношению к имеющимся мощностям опытно-промышленного производства. При этом себестоимость производства сверхчистых графеновых нанотрубок TUBALL™ снизится на 35%, отмечалось в сообщении пресс-службы правительства области. Общая сумма капитальных вложений по всему проекту составит 641 млн рублей.

Напомним, OCSiAl владеет единственной в мире масштабируемой технологией промышленного синтеза графеновых нанотрубок. В 2020 году компания планировала синтезировать 75 тонн нанотрубок, а в перспективе довести объем производства на новосибирской площадке до 150 тонн в год. В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER.

Отложенные проекты

К крупнейшим нереализованным проектам 2020 года можно вновь отнести «мусорную» концессию.

Постановление правительства области должно запустить «мусорную» концессию

 Концессионное соглашение по строительству в Новосибирской области двух мусоросортировочных заводов заморожено с 2016 года. Тогда стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд рублей. В середине ноября 2020 года гендиректор Группы «ВИС» Кирилл Гапеев заявлял, что все документы для старта проекта на левом берегу уже согласованы и осталась только формальность — подписанное постановление правительства региона. Однако на итоговой пресс-конференции в середине декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что «мусорная» концессия по-прежнему находится в юридическом тупике и заморожена. Кроме того, наметились сложности для реализации еще одного проекта Группы «ВИС» в регионе — строительства четвертого моста. Как сообщал ЦДЖ, для урегулирования ситуации группа поменяла команду переговорщиков с новосибирскими властями. Теперь всеми проектами в регионе будет заниматься Производственная фирма «ВИС» — генподрядчик стройки Центрального моста с развязками. Вместо Гапеева ключевым переговорщиком становится гендиректор ПФ ВИС Руслан Семенов. На пресс-подходе во время сессии 17 декабря спикер заксобрания Андрей Шимкив заявил:

— У нас появились подвижки по работе с «ВИС», с советом директоров, — сообщает Андрей Шимкив. — Поэтому, думаю, что какие-то нормальные решения будут приняты. Давайте дождемся ответа ФАС и уже от этого будем отталкиваться.

Старые концессии сдерживают новую

Еще одно, не первый год ожидаемое, заключение концессионного соглашения между мэрией Новосибирска и ООО «Сибирская генерирующая компания» на реконструкцию теплосетей и котельных в 2020 году, похоже, также не состоится. Круглый стол, посвященный этому событию, был запланирован на 9 декабря в пресс-центре ТАСС, но потом перенесся на неопределенную дату. Однако чуть позже ТАСС сообщил, что СГК после заключения с мэрией Новосибирска десятилетнего концессионного соглашения стоимостью 5,5 млрд рублей по передаче предприятию муниципальных теплосетей, большинство из которых имеет высокую степень изношенности, намерена более чем в 6 раз увеличить вложения в их обновление — с 90 до 600 млн рублей в год. То есть принципиально вопрос, кажется, решен. Остались нюансы до официального объявления.

Ранее начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев неоднократно говорил, что город не отказывается от заключения новой концессии с СГК, но для этого нужно решить вопрос со старыми.

Кстати, с 2018 года, то есть со смены собственника, СГК предлагает муниципалитету перейти на метод альтернативной котельной. Это позволит компании вложить в реконструкцию магистральных теплосетей около 20 млрд рублей в ценах 2018 года. Соответствующее решение на уровне города также пока не принято.

Так и не заключена недорогая, но очень резонансная для Новосибирска концессия по «умным остановкам».

Как сообщал начальник департамента промышленности мэрии Александр Люлько, одна из крупных компаний российского уровня — потенциальный участник конкурса на заключение концессионного соглашения — решила минимизировать свои риски и оспорила некоторые требования муниципалитета, считая их слишком жесткими. Ничего страшного в переносе сроков подписания договора о концессии он не видит. Итоги конкурса заказчик планировал подвести в середине марта.

ГК «Горкунов» развивает «мясную программу» в Новосибирской области

По-прежнему непонятна ситуация с проектом по развитию мясного животноводства ГК «Горкунов». В мае замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов на пресс-конференции анонсировал этот проект, который должен был стать крупнейшим не только в АПК, но и в экономике Новосибирской области — ГК «Горкунов» за 7 лет планировала вложить в развитие мясного кластера области свыше 30 млрд рублей. Группа намеревалась создать в 6 районах около 30 ферм. К 2027 году в хозяйствах должны были содержаться 160 тысяч голов крупного рогатого скота. Но проект вызвал критику со стороны заксобрания региона. В итоге через некоторое время стало известно, что группа ведет переговоры с руководством Алтайского края о реализации части проекта на этой территории. Текущую ситуацию в группе не комментируют, но власти Новосибирской области заверяют, что ГК «Горкунов» развивает «мясную программу» в регионе, постепенно приобретая обанкротившиеся хозяйства в Карасуке и Краснозерке. Правда, объемы инвестиций не называют.

Разочарования года

В августе АО «Сибмост» все-таки потерял контракт на строительство Восточного обхода и не смогло оспорить это решение Росавтодора в суде. Торги по выбору нового подрядчика планируется провести в начале 2021 года.

На Восточный обход могут зайти инорегиональные игроки

— К сожалению, несмотря на все усилия, которые мы предпринимали 2 года, стараясь сохранить «Сибмост», они оказались не в состоянии исполнять текущий контракт. Максимум чего добились — выработки объемов, которые были запланированы в предыдущие годы. Плюс завершили региональный объект — путепровод в Коченево, — отметил Травников. — Несмотря на эту помощь, компания не смогла исполнять обязательства перед Росавтодором по строительству Восточного обхода. Контракт расторгнут. Сейчас готовится повторный конкурс. На других условиях. Любой подрядчик будет иметь право выйти на него и заключить новый контракт. Будет ли в этом участвовать «Сибмост»? Не знаю.

На пресс-конференции губернатор Новосибирской области также заявил, что категорически отказался увеличивать в регионе площадь лицензированных угледобывающих участков, отметив, что это может нарушить экологический баланс в регионе.

Новости Сибири

Андрей Травников: Никаких новых участков угольщикам в ближайшее десятилетие

— В Новосибирской области в ближайшие 10 лет расширять площадь добычи угля открытым способом нецелесообразно и невозможно, — подчеркнул Травников.

Какая компания обращалась в правительство за лицензированием участка «Богатырь», он не уточнил. В «Сибантраците» пояснили, что никакого заявления не подавали. В 2018 году «Ведомости» писали, что Минприроды и Роснедра решили провести конкурс на западный участок Колыванского месторождения. Интерес к нему проявлял Эдуард Худайнатов. Интересовалось угольными месторождениями региона ОАО «Строительная компания «Объединение инженеров-Строителей» (Москва). Судя по данным открытых источников, компания специализируется на добыче и обогащении угля и антрацита. Угольная тематика в регионе также была привлекательна для ООО «Доронинское-1», которое планировало построить в районе ТОСЭР «Горный» угледобывающее предприятие.

Ожидания 2021 года

В Новосибирске появится «Южный ПЛП»

В Новосибирске появится «Южный ПЛП»

Самым главным ожиданием 2021 года пока является старт проекта ООО «Нестле Россия». С одной стороны, до 2024 года компания планирует инвестировать 10 млрд рублей в строительство фабрики по производству кормов для домашних животных в Искитимском районе Новосибирской области. С другой — эта компания станет первым резидентом нового индустриального парка «Южный ПЛП», который начинает создаваться под Бердском на площади 143 га. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, в создание инфраструктуры парка в 2021 году планируется направить 600 млн рублей. По всей видимости, эта площадка для региона будет одной из самых перспективных с точки зрения размещения новых резидентов. Не исключено, что в итоге на нее «сядут» и те резиденты, которых подтягивал частный инвестор — ООО Управляющая компания «Сибирский научно-производственный технопарк». Именно она первой предложила создать на этой площадке промпарк. Его якорным резидентом назывался завод по глубокой переработке зерна. Он должен был занять 20 га. Кроме того, в парке планировали разместиться ООО «Аквастрой ТЭК», которая намеревалась построить центр по хранению и обработке данных (15 га), ООО «АПК» — завод по производству кормов (5 га), ООО «Евразия» — мультитемпературные склады для хранения сельхозпродукции (20 га). Также в планах здесь было строительство бизнес-центра, гостиницы, СТО для грузовых автомобилей, площадки по продаже сельхозтехники.

Новости Сибири

Грузовой терминал в ПЛП планируют запустить в 2022 году

Второй крупный и значимый проект 2021 года — транспортно-логистический терминал в ПЛП. ООО «Новосибирский транспортный терминал» из-за пандемии уже перенесло старт проекта на год, но летом 2021 года планирует начать работы на объекте. Мощность первой очереди составит 300 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.), двух очередей — 600 тысяч ДФЭ. Строительство ТЛЦ в районе станции Чик было одобрено федеральным Минтрансом в августе нынешнего года. Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Ранее старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

На 2021 года намечен старт строительства центра обработки данных ООО «Нэолайн» (4,5 млрд рублей). До конца 2021 года компания намерена подготовить проект и территорию участка площадью 4,3 га на улице Станционной рядом с Экспоцентром. В 2022-2023 годах запланировано строительство офисного (5 тысяч кв. м) и первого технологического здания (7,5 тысяч кв. м) на 2,5 тысячи стоек. В 2025 году — строительство второго здания аналогичной площади на 2 тысячи стоек. В 2025 году запланирована сдача в эксплуатацию всего комплекса.

В 2020 году в Новосибирской области начали выпускать 32 новых лекарственных препарата

В 2020 году в Новосибирской области начали выпускать 32 новых лекарственных препарата

В 2021-2022 годах новосибирская «Производственная фармацевтическая компания Обновление» («ПФК Обновление») планирует вложить в расширение производства до 3,5 млрд рублей. Средства пойдут на запуск новых цехов, оборудование производственных линий и открытие складов.

— На 2021 год у нас еще более масштабные планы: мы начнем строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок. К лету запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тысяч паллетомест, — рассказывал генеральный директор Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

В 2021 году компания намерена запустить производство 19 лекарственных препаратов.

Новости Сибири

Второй конкурс на оборудование для СКИФа объявят в начале 2021 года

Но самым финансовоемким проектом 2021 года, скорее всего, будет «СКИФ», а вернее, производство оборудования для синхротрона. Первый контракт на поставку оборудования между Институтом катализа СО РАН и ИЯФСО РАН был подписан в середине ноября — на 3 млрд 620 млн рублей. Подписание второго ожидается в феврале на оставшуюся сумму. На пресс-конференции глава ИЯФ СО РАН Павел Логачев говорил, что общая сумма контракта на производство оборудования составляет 12 млрд рублей. Не менее 45% производства институт планирует локализовать на своей площадке. Кроме того, ИЯФ уже размещает заказы на выпуск комплектующих на новосибирских предприятиях.

— Наша задача — чтобы к проекту были максимально подключены предприятия Новосибирской области, насколько это возможно по их технологическому уровню, опыту персонала и жестким временным рамкам. Время — самое жесткое ограничение, так как быстро освоить новые технологии — это недешево и непросто, — говорил Логачев.

Стратегической задачей проекта является не только производство оборудования для «СКИФа», но и дальнейшее развитие технологий, которые при этом будет использовать как сам институт, так и предприятия-партнеры.

Кстати, по словам директора Института катализа СО РАН, академика РАН Валерия Бухтиярова, в 12 млрд не включена сумма на технологическое оборудование для станций синхротрона. Контракт на его производство будет заключаться дополнительно.

Фото из презентации регионального минэкономразвития

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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