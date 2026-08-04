Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Новосибирская область продолжает находиться в «красной зоне» российского «антирейтинга» по риску мошенничества в ОСАГО, но региону удалось покинуть первую десятку этого списка. Рэнкинг составляется Российским союзом автостраховщиков (РСА) на основе двух ключевых показателей: доли риска по ОСАГО и частоты страховых случаев. В настоящее время «красная зона», куда входят регионы с самой сложной ситуацией, насчитывает 20 субъектов Федерации.

Значительные изменения в лучшую сторону эксперты связывают с активизацией работы правоохранительных органов.

— С декабря 2025 года правоохранительные органы Новосибирской области перешли в активную позицию по взаимодействию со страховщиками, что позволило реально переломить ситуацию по выявлению и пресечению мошенничества в регионе, — рассказал изданию Сибкрай.ru директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Он добавил, что этот шаг позволил реально переломить ситуацию с выявлением и пресечением фактов мошенничества в сфере автострахования. Статистика подтверждает эти выводы. Хотя после повышения Банком России регионального коэффициента средний тариф премии сначала пошел вверх, совместные усилия правоохранителей, администрации области и региональной рабочей группы страховщиков дали результат. Начиная с февраля 2026 года средняя стоимость полиса стала снижаться. По состоянию на 1 июля этот показатель достиг 11 497 рублей, что на 5,4% (или на 656 рублей) меньше, чем в начале года.

Положительная динамика заметна и по другим параметрам. За первое полугодие 2026 года частота страховых случаев в регионе составила 6,1%. Этот показатель все еще превышает среднероссийский уровень в 4,7%, однако он заметно лучше результата за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 6,8%.

Сергей Ефремов также обратил внимание на снижение средних выплат. За шесть месяцев 2026 года этот показатель составил 150 250 рублей, тогда как годом ранее он равнялся 176 245 рублей. При этом средняя выплата по России пока ниже и держится на уровне около 120 тысяч рублей.

Одним из самых ярких индикаторов оздоровления рынка, по словам эксперта, стал уровень выплат с учетом расходов на ведение дел. За первое полугодие 2025 года этот показатель в Новосибирской области достигал критических 189,6% — это означало, что на каждый заработанный рубль страховщики выплачивали 1,89 рубля. Однако по итогам первых шести месяцев 2026 года уровень выплат снизился до 103%, что практически соответствует безубыточному уровню.

Для сравнения, в 2023 году ситуация была противоположной. Тогда страховое мошенничество в регионе только набирало обороты, а страховщики открыто призывали правоохранителей обратить внимание на рост числа нечестных заработков. Частота страховых случаев в тот период составляла те же 6,1% при общероссийском показателе в 4,7%.

Напомним, что в июне 2026 года для жителей Новосибирской области снизились территориальные коэффициенты ОСАГО. Для Новосибирска коэффициент уменьшился с 3,12 до 2,34, а для остальных городов и населенных пунктов региона — с 2 до 1,5.

Ранее редакция сообщала, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске.