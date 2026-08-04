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Бизнес Общество

Новосибирская область покинула топ-10 антирейтинга ОСАГО

Автор: Оксана Мочалова

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Регион сохраняет позиции в «красной зоне», но страховщики фиксируют устойчивое снижение рисков мошенничества

Новосибирская область продолжает находиться в «красной зоне» российского «антирейтинга» по риску мошенничества в ОСАГО, но региону удалось покинуть первую десятку этого списка. Рэнкинг составляется Российским союзом автостраховщиков (РСА) на основе двух ключевых показателей: доли риска по ОСАГО и частоты страховых случаев. В настоящее время «красная зона», куда входят регионы с самой сложной ситуацией, насчитывает 20 субъектов Федерации.

Значительные изменения в лучшую сторону эксперты связывают с активизацией работы правоохранительных органов.

— С декабря 2025 года правоохранительные органы Новосибирской области перешли в активную позицию по взаимодействию со страховщиками, что позволило реально переломить ситуацию по выявлению и пресечению мошенничества в регионе, — рассказал изданию Сибкрай.ru директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Он добавил, что этот шаг позволил реально переломить ситуацию с выявлением и пресечением фактов мошенничества в сфере автострахования. Статистика подтверждает эти выводы. Хотя после повышения Банком России регионального коэффициента средний тариф премии сначала пошел вверх, совместные усилия правоохранителей, администрации области и региональной рабочей группы страховщиков дали результат. Начиная с февраля 2026 года средняя стоимость полиса стала снижаться. По состоянию на 1 июля этот показатель достиг 11 497 рублей, что на 5,4% (или на 656 рублей) меньше, чем в начале года.

Положительная динамика заметна и по другим параметрам. За первое полугодие 2026 года частота страховых случаев в регионе составила 6,1%. Этот показатель все еще превышает среднероссийский уровень в 4,7%, однако он заметно лучше результата за аналогичный период прошлого года, когда он составлял 6,8%.

Сергей Ефремов также обратил внимание на снижение средних выплат. За шесть месяцев 2026 года этот показатель составил 150 250 рублей, тогда как годом ранее он равнялся 176 245 рублей. При этом средняя выплата по России пока ниже и держится на уровне около 120 тысяч рублей.

Одним из самых ярких индикаторов оздоровления рынка, по словам эксперта, стал уровень выплат с учетом расходов на ведение дел. За первое полугодие 2025 года этот показатель в Новосибирской области достигал критических 189,6% — это означало, что на каждый заработанный рубль страховщики выплачивали 1,89 рубля. Однако по итогам первых шести месяцев 2026 года уровень выплат снизился до 103%, что практически соответствует безубыточному уровню.

Для сравнения, в 2023 году ситуация была противоположной. Тогда страховое мошенничество в регионе только набирало обороты, а страховщики открыто призывали правоохранителей обратить внимание на рост числа нечестных заработков. Частота страховых случаев в тот период составляла те же 6,1% при общероссийском показателе в 4,7%.

Напомним, что в июне 2026 года для жителей Новосибирской области снизились территориальные коэффициенты ОСАГО. Для Новосибирска коэффициент уменьшился с 3,12 до 2,34, а для остальных городов и населенных пунктов региона — с 2 до 1,5.

Ранее редакция сообщала, что группа мошенников совершила почти 100 автоподстав в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : ОСАГО антирейтинг

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Эксперты зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов в июне

В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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Розыск создателя «ПТК-30» утвердил Новосибирский областной суд

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд не удовлетворил жалобу защиты и подтвердил законность розыска одного из создателей строительной группы «ПТК-30» Владимира Коновалова. Ранее предприниматель, обвиняемый в масштабных махинациях с деньгами дольщиков, перестал являться по вызовам и покинул указанный им адрес. В итоге суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, а затем объявил в розыск. Аналогичная история произошла и с его сыном Антоном, который также скрылся от суда еще в начале этого года.

История уголовного преследования семьи Коноваловых началась в 2018 году. Изначально им инкриминировали мошенничество, в результате которого пострадали около 400 клиентов, а общая сумма ущерба составила 730 миллионов рублей. Позднее появилось второе дело, связанное с хищением еще 1,4 миллиона рублей у почти 900 обманутых покупателей жилья. По оценкам следствия, общий ущерб от деятельности девелоперов в итоге превысил 2,1 миллиарда рублей, что стало своего рода рекордом для региона.

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Конкурс на бюджет в колледжи Новосибирска доходит до 18 человек на место

Автор: Юлия Данилова

По состоянию на 4 августа 2026 года, приёмными комиссиями учреждений среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области принято 77 735 заявлений от вчерашних школьников. Из них на бюджетные места — 64 206 заявлений. В среднем один абитуриент подает 3-4 заявления на разные направления обучения, пояснила заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина на пресс-конференции в Интерфакс.

Больше всего заявлений абитуриенты Новосибирской области подали на следующие направления обучения в СПО:

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Президент России Владимир Путин посетил Красноярск

Автор: Артем Рязанов

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетил Красноярск. В рамках визита он принял участие в торжественной церемонии, посвящённой завершению седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена».

— Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации, — отметил Путин на церемонии.

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Самозанятые Новосибирской области получат первые выплаты по больничным

Автор: Артем Рязанов

С августа 2026 года самозанятые Новосибирской области, участвующие в программе добровольного страхования, начнут получать выплаты по больничным листам. Право на получение пособий получат те предприниматели, кто вступил в программу и начал уплачивать страховые взносы с февраля текущего года.

Как отметили в СФР по Новосибирской области, условия участия в программе предусматривают два варианта страховых сумм — 35 или 50 тысяч рублей. Более 70% новосибирских самозанятых выбрали максимальную сумму страхования. Размер ежегодных взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы, что эквивалентно 1 612,8 или 2 304 рублям в год.

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Только половина дорог в Новосибирской области соответствует нормативам

Автор: Артем Рязанов

Новосибирская область заняла 50-е место в рейтинге качества автодорог России. На конец 2025 года лишь 51,6% дорог региона соответствуют нормативам, при плотности 115 км дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км территории.

Лидеры рейтинга показывают значительно лучшие результаты. Первое место занимает Москва с показателем 100% качественных дорог. В пятерке лидеров также находятся:

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